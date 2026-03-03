Paradise capturó 37,5 puntos en el Road to the Kentucky Oaks G1 tras su victoria en el Busher Stakes

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana en el hipódromo de Aqueduct, ubicado en Ozone Park, New York, se disputó el Busher Stakes de $200,000 en distancia de 1,600 metros en pista de arena de una vuelta. Esta prueba que en principio otorgaba 50 puntos a la ganadora, la ganadora Paradise, con la monta de Manuel Franco, sólo recibió 37,5 porque se enfrentó sólo cuatro rivales.

Kentucky Oaks: Paradise a ritmo de galope se llevó sus primeros puntos

Paradise, hija de Gun Runner superó fácilmente a sus rivales en el Busher Stakes del sábado para reclamar sus primeros puntos en el Road to the Kentucky Oaks G1. Propiedad de NK Racing y LNJ Foxwoods, fue adquirida como yearling de Saratoga por $700,000 para esta sociedad, para enfrentar solo a cuatro rivales por 37.5 puntos Oaks.

Paradise, con Manuel Franco, se ubicó tercera en el primer furlong, detrás de Current Yield e Interstatelovesong, que se apropiaron de los tramos de la recta de 23.38 y 46.75 segundos. Finalmente, con la intención de abrirse paso en la curva final, Paradise recuperó terreno sobre los líderes para tomar el control de la prueba, con algo de resistencia en el último furlong, pero sin fuerzas para comprometer a la ganadora, que dejó marca de 1:38.53 para 1,600 metros.

Paradise, se ubica quinta en la clasificación de Road to the Kentucky Oaks con 37,5 puntos. Su entrenador Brad Cox, indicó que la próxima salida será el G3 del Gazelle Stakes, de dos curvas en Aqueduct el 4 de abril. Llegará a este evento con un récord de dos victorias en tres salidas, con producción de $174,800.