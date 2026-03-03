El calendario oscuro que se le avecina al Real Madrid en marzo

Suscríbete a nuestros canales

Marzo puede significar dos cosas para el Real Madrid: la oportunidad de consolidar su nombre a los grandes trofeos que le quedan disponibles o la posibilidad de perderlo todo e irse con las manos vacías. Al menos en La Liga, los merengues comenzaron el mencionado mes de la peor manera con revés (0-1) en el Santiago Bernabéu ante el modesto Getafe, en la jornada de este lunes 2 de marzo.

La Casa Blanca atraviesa un momento crítico que parecía impensable hace apenas unas semanas. Lo que comenzó con optimismo, incluso con la ilusión de un despegue en la temporada, rápidamente se ha desvanecido como un espejismo. Tras la derrota ante el Getafe, la situación ha dado un giro alarmante, y el equipo no muestra señales de reacción.

Las sensaciones negativas se acumulan jornada tras jornada, y el ambiente en el Santiago Bernabéu se ha vuelto cada vez más tenso, reflejando una crisis que amenaza con desbordarse. La grada, históricamente conocida por su exigencia pero también por su paciencia en momentos clave, ha comenzado a mostrar su descontento de manera abierta. Los gritos de “¡Florentino dimisión!” resuenan cada vez con más fuerza, una señal clara de que una parte del madridismo está perdiendo la fe en el rumbo del club.

Calendario del Real Madrid en marzo

El Real Madrid se enfrenta a un calendario implacable que no le concede respiro en este momento tan delicado. Este viernes, el equipo viajará a Balaídos para enfrentarse al Celta de Vigo, un rival que siempre ha sido incómodo y que, además, está luchando por su clasificación a competiciones europeas. De no conseguir un resultado favorable, el equipo de Arbeloa podría despedirse de sus aspiraciones en La Liga, donde el Barcelona comanda con cuatro puntos de diferencia.

Lo que sigue en el horizonte es aún más desafiante: la eliminatoria de Champions League frente al Manchester City, un cruce que muchos consideran como la prueba definitiva de la temporada. Con las dudas que persisten en el juego del Madrid, una derrota en esa llave podría sellar el fin de su temporada, sumado a la ausencia de Mbappé, lo que resta poder ofensivo al equipo.

Y, antes de que termine el mes, los blancos tendrá que afrontar otro desafío mayúsculo: el derbi contra el Atlético de Madrid. En este contexto, un mal resultado podría ser devastador, sobre todo con el Barcelona con enormes aspiraciones de quedarse con el trofeo local.