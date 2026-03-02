LaLiga: El Santiago Bernabéu estalla contra Florentino Pérez tras la derrota ante el Getafe

Suscríbete a nuestros canales

La crisis institucional y deportiva del Real Madrid alcanzó un punto de inflexión crítico este lunes. La derrota por 0-1 ante el Getafe no solo representa un golpe en la lucha por el título de La Liga, sino que ha provocado una fractura evidente entre la grada y la zona de palcos. El Santiago Bernabéu, que presentó una entrada inusualmente baja, pasó de la apatía a la protesta directa contra la gestión de Florentino Pérez.

El gol de Facundo Satriano silencia un estadio semivacío

Desde el pitido inicial, el ambiente reflejaba el descontento de la hinchada. El estadio mostró amplios sectores vacíos, un síntoma inequívoco de la desafección que rodea al equipo en las últimas jornadas. El desarrollo del encuentro no contribuyó a mejorar el ánimo de los presentes.

En el minuto 39, Facundo Satriano aprovechó un desajuste defensivo para conectar un cabezazo certero que batió la portería local. El 0-1 definitivo no solo le otorgó al Getafe una victoria histórica en feudo madridista, sino que terminó por agotar la paciencia de los socios y aficionados que acudieron al encuentro. La falta de capacidad de reacción del conjunto blanco durante la segunda mitad intensificó la sensación de fin de ciclo.

El clamor que sacude la planta noble

Lo más relevante de la jornada no ocurrió sobre el césped, sino en las gradas. Antes de que concluyera el tiempo reglamentario, se produjo un éxodo masivo de aficionados que abandonaron sus asientos en señal de protesta. Sin embargo, quienes se quedaron hicieron oír su voz de manera contundente.

Según reportó el Diario AS, el cántico de "Florentino dimisión" retumbó con fuerza en diversas zonas del estadio. Las cámaras captaron la imagen del presidente blanco, visiblemente abatido y con signos de tristeza en el palco de autoridades, mientras los gritos solicitando su renuncia se hacían más nítidos. No es habitual que el escrutinio se centre de forma tan directa y unánime en la figura del máximo mandatario, lo que eleva la gravedad de la situación actual.

El FC Barcelona se escapa y la crisis se profundiza

Las consecuencias de este resultado son inmediatas en la tabla clasificatoria. Con este tropiezo, el Real Madrid permite que el FC Barcelona amplíe su ventaja a cuatro puntos en el liderato de la competición doméstica. La distancia, aunque remontable matemáticamente, pesa en el ánimo de una afición que ve cómo la dirección del club carece de respuestas ante el bache de resultados.