¿Mantendrá su corona? La mejor potra del 2025 regresa este domingo a La Rinconada

El primer mitin de la temporada 2026 mantiene su curso en el óvalo de Coche. Este domingo 8 de marzo, el Hipódromo La Rinconada celebra su undécima jornada con una cartelera de diez competencias de alto nivel, entre las cuales destaca la disputa de dos eventos selectivos de gran jerarquía.

La atención de la afición se centra en la tercera carrera del programa: el VI Clásico “Ana María Freudman” (Grado 3). Esta prueba especial, diseñada para yeguas de tres años (nacionales e importadas) en trayecto de 1.300 metros, marca el regreso a la acción de la mejor potra de la pasada campaña, Princess Warrior.

Un regreso esperado tras el descanso: Mejor Potra 2025

La castaña del Stud “8A” reaparece en la arena caraqueña tras un periodo de inactividad de 140 días. Su última actuación oficial data del 19 de octubre de 2025, fecha en la que se adjudicó con solvencia el XLVIII Clásico “Edgar Ganteaume”.

Pese a un historial de problemas de salud relacionados con una afección de cañeras, su equipo de cuadra, bajo la tutela del entrenador Luis Peraza, logró la recuperación total de la tordilla. Para este compromiso, la yegua portará el número 6 en su gualdrapa y contará nuevamente con los servicios de su jinete habitual, Yoelbis González.

Invicta en el plano selectivo

Nacida y criada en el Haras Los Samanes, esta hija de Polo And Racing posee una hoja de servicios impecable. En sus tres presentaciones públicas, todas de corte selectivo, Princess Warrior demostró una superioridad notable sobre sus contemporáneas. Su retorno no solo representa un reto físico tras la pausa, sino también la oportunidad de ratificar su dominio como la líder indiscutible de su generación.

Detalles de la jornada

La undécima reunión del año promete emociones desde el inicio. El Clásico "Ana María Freudman" (GIII) figura como el plato fuerte de la programación no válida, donde la reaparición de la campeona del 2025 mide las aspiraciones de las nuevas figuras que buscan el asalto al trono de las tresañeras.

Este ha sido los ejercicios más recientes de Princess Warrior:

Feb 25 J. Mendoza E/P 14,4 27,3 41 (600) 54,4 2P 68,1 4P 82,1/2V, contenida y sin hacerle nada con remate de 13,2.

Feb 28 J. Mendoza E/P 16,2 28,3 40,3 52,3 66,2 (1000) 80,1/95,2// veloz y cómoda al final con remate de 13,4. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.