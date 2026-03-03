Copa del Rey: El Barcelona busca el milagro ante un Atlético blindado

Suscríbete a nuestros canales

El Spotify Camp Nou se viste de gala para una de esas noches que definen temporadas. Tras el contundente 4-0 cosechado por el Atlético de Madrid en la ida, el FC Barcelona de Hansi Flick se enfrenta a la titánica tarea de remontar cuatro goles ante el equipo que mejor domina el arte de defender una ventaja.

La renta de los "colchoneros" parece definitiva, pero en el fútbol nada está escrito hasta el pitido final. Flick apuesta por la frescura y la verticalidad, mientras que Simeone llega con un once lleno de caras nuevas y mucha intensidad física para asfixiar cualquier intento de reacción local.

Posibles alineaciones

FC Barcelona

A pesar de las bajas, el técnico alemán confía en la base que ha devuelto la ilusión al barcelonismo. La gran novedad sería el regreso de Pedri a la mitad de la cancha y la verticalidad absoluta de sus bandas.

No cabe dudas, que los azulgranas deben arriesgar, por lo que, se espera una presión tras pérdida asfixiante y un juego de posesión muy agresivo desde el primer minuto.

Posición Jugador Portero Joan García Defensa Koundé, Cubarsí, Araujo, Cancelo Mediocampo Marc Bernal, Pedri Ataque Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha Delantero Ferran Torres

Atlético de Madrid

El "Cholo" Simeone no quiere especular. Con una alineación que mezcla la veteranía de Koke y Oblak con el hambre de nuevas caras como Baena o Lookman, los visitantes buscarán un gol temprano que sentencie definitivamente la eliminatoria.