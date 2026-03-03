Copa del Rey

Copa del Rey: El Barcelona busca el milagro ante un Atlético blindado

Hansi Flick y Diego Simeone no quieren dejar nada al azar en la vuelta de las semifinales

Por

Carlos Mora
Martes, 03 de marzo de 2026 a las 10:27 am
El Spotify Camp Nou se viste de gala para una de esas noches que definen temporadas. Tras el contundente 4-0 cosechado por el Atlético de Madrid en la ida, el FC Barcelona de Hansi Flick se enfrenta a la titánica tarea de remontar cuatro goles ante el equipo que mejor domina el arte de defender una ventaja.

La renta de los "colchoneros" parece definitiva, pero en el fútbol nada está escrito hasta el pitido final. Flick apuesta por la frescura y la verticalidad, mientras que Simeone llega con un once lleno de caras nuevas y mucha intensidad física para asfixiar cualquier intento de reacción local.

Posibles alineaciones

FC Barcelona

A pesar de las bajas, el técnico alemán confía en la base que ha devuelto la ilusión al barcelonismo. La gran novedad sería el regreso de Pedri a la mitad de la cancha y la verticalidad absoluta de sus bandas.

No cabe dudas, que los azulgranas deben arriesgar, por lo que, se espera una presión tras pérdida asfixiante y un juego de posesión muy agresivo desde el primer minuto.

Posición Jugador
Portero Joan García
Defensa Koundé, Cubarsí, Araujo, Cancelo
Mediocampo Marc Bernal, Pedri
Ataque Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha
Delantero Ferran Torres

 

Atlético de Madrid

El "Cholo" Simeone no quiere especular. Con una alineación que mezcla la veteranía de Koke y Oblak con el hambre de nuevas caras como Baena o Lookman, los visitantes buscarán un gol temprano que sentencie definitivamente la eliminatoria.

Posición Jugador
Portero Jan Oblak
Defensa M. Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri
Mediocampo Giuliano Simeone, Cardoso, Koke, Álex Baena
Ataque Ademola Lookman, Julián Alvarez

 

Martes 03 de Marzo de 2026
Fútbol

