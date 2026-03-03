Fin de la inactividad: Un potencial ganador del 5y6 retoma la competencia tras un año fuera de la pista

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 11 de carreras, que se tiene previsto celebrar en el Hipódromo Internacional de La Rinconada, incluye en su sexta carrera, segunda válida una prueba para caballos nacionales e importados de 6 y más años ganadores de 3, 4 y 5 carreras (A excepción de carreras de reclamo), en una distancia de 1.100 metros.

Hipódromo La Rinconada: Carreras en vivo La Rinconada Retorno

El ejemplar Jimmy The Great, conducido ahora por el jinete aprendiz Oliver Medina y entrenado por Rubén Lanz, buscará su sexta victoria de la campaña, y la segunda de manera consecutiva. En esta ocasión regresa luego de 385 días sin correr, es decir, su última carrera fue el 16 de febrero de 2025, donde gana con ventaja de cinco cuerpos en recorrido de 1.100 metros.

El pupilo del trainer Lanz es hijo del semental Yesby Jimminy en Secret Lady por Inallprobabilit, con campaña de (16-5), nacido y criado en el Haras La Orlyana que pertenece al Stud ‘La Milagrosa 3’.

Para esta ocasión el ejemplar de seis años Jimmy The Great usará los implementos Cc (Casquillo Correctivos), La (Lengua Amarrada), BB (Bozal Blanco), V (Vendas) y M (Martingala). Hasta el momento esta yunta no acumula victoria en apenas una actuación en conjunto en esta temporada.

Esto son los más recientes ejercicios de Jimmy The Great: La Rinconada Datos hípicos

Feb 20 J. Medina E/P 14,1 27,4 40,2 (600) 53,3 2P 67,4/83,4// cómodo todo el trayecto con remate de 12,3.

Feb 27 J. Flores E/P 20,4 33,1 (500) 47,3 2P 62,1/78,1// cómodo con remate de 12,2. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.