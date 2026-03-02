Dominicana sufre baja sensible para Clásico Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

A solo días para el arranque de la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol, Albert Pujols y la República Dominicana pierde a uno de sus jardineros para la venidero competición, donde cuentan con grandes aspiraciones a pelear por el corona junto a Estados Unidos y Japón.

Según informaron diversas fuentes, Johan Rojas no podrá participar con la selección caribeña en los próximos eventos internacionales debido a que dio positivo en una prueba de sustancias prohibidas. Aunque no era candidatos a defender las praderas como titular, la figura de los Phillies de Philadelphia en las Grandes Ligas era una pieza notable para brindar profundidad en el equipo.

El jugador, que es una de las principales figuras del béisbol dominicano, enfrentará sanciones luego de este resultado, que lo deja fuera de la competencia en un momento crucial. La noticia ha causado gran revuelo en el mundo del béisbol, tomando en cuenta que el patrullero se preparaba para participar por primera vez en el certamen con los quisqueyanos.

Johan Rojas se pierde el Clásico Mundial 2026

El Comité Olímpico y las autoridades deportivas de la República Dominicana ya han sido notificados del caso, y se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes. A pesar de la controversia que genera este tipo de situaciones, los responsables han afirmado que se cumplirá con los protocolos establecidos por las organizaciones internacionales para garantizar la transparencia y la justicia en el proceso.

El equipo nacional aún no hace oficial la baja del jardinero, pero se espera que se confirme antes de iniciar el torneo. Los dirigidos por Albert Pujols se estrenarán el próximo viernes 6 de marzo contra Nicaragua desde el loanDepot Park, ubicado en Miami.