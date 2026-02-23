Nieto de Uncle Mo remata y sorprende a todos en el John Battaglia Memorial Stakes

Suscríbete a nuestros canales

El sábado en la noche en el hipódromo de Turfway Park, se realizó una jornada diez competencias donde se corrió una nueva edición del John Battaglia Memorial Stakes de $175.000 que se disputa en recorrido de 1.700 metros (arena).

Estados Unidos: Great White suma puntos para el Kentucky Derby

A la altura de la novena competencia de la tarde noche del sábado en Turfway Park, se realizó una nueva edición del John Battaglia Memorial Stakes donde la victoria se la llevó el tresañero Great White, en remate final en los últimos 300 metros bajo la conducción de Alex Achard y el entrenamiento de John Ennis para el Three Chimmeys Farm.

Los parciales de la competencia fueron de 23.48 en los primeros 400 metros, 48.84 en la media milla, 1:14.65 en 1.200 metros y un tiempo final de 1:46.83 para los 1.700 metros en pista de arena sintética, con remate de 6.82 en los 100 metros finales.

El potro de tres años es un producto del semental Volatile en Kelly Bag por Uncle Mo, ahora tiene una marca de dos victorias en tres presentaciones y suma sus primeros 20 puntos para conseguir un cupo para la próxima edición del Kentucky Derby G1 a realizar el sábado 2 en Churchill Downs.