Mellizos de Jennifer López y Marc Anthony alcanzaron la mayoría de edad ¡Felicidades!

Suscríbete a nuestros canales

Jennifer López lleva una carrera artística llena de éxitos en los escenarios, películas, alfombras rojas, premios, marcas, casas de lujo, entre otras cosas. Sin embargo, nada se compara con la maternidad que lleva desde el año 2008, de sus mellizos Emme y Max.

El domingo 22 de febrero los jovencitos arribaron a los 18 años, la mayoría de edad y con la posibilidad de comenzar una vida universitaria lejos de su famosa madre.

Mensaje de una madre orgullosa

La intérprete de grandes éxitos musicales, conocida como “La Diva del Bronx” y protagonista de la película “Estafadoras de Wall Street”, no dudo en felicitar a sus hijos a través de una nostálgica publicación realizada en Instagram.

López posteó imágenes de los momentos más especiales con los mellizos desde que llegaron al mundo, destacando que fue de noche que nacieron y que había una enorme tormenta de nieve en la ciudad de Nueva York.

“Recuerdo ir en el coche y mirar por la ventana, donde todo brillaba y estaba cubierto de blanco esa noche, mientras los llevaba a ambos en mi vientre por los últimos momentos antes de darles a luz. Era como si Dios se estuviera asegurando de que entraran a un mundo lleno de pura magia”, escribió.

Las imágenes demuestran como el trabajo de madre Jennifer lo ha sabido llevar con entrega, tiempo y la ayuda de su progenitora Guadalupe Rodríguez, quien es una figura importante en su vida.

López: "Ángeles en mi vida"

Uno de los momentos más especiales del texto es cuando la estadounidense con ascendencia puertorriqueñas, recordó cómo fue tener a los mellizos en sus brazos por primera vez.

Además, resaltó que ambos a sus 18 años son bondadosos y generosos.

“Cuando los cargué siendo bebés, honestamente sentía como si tuviera en mis brazos a dos ángeles enviados directamente del cielo. Mi vida cambió para siempre”, escribió.

El video demuestra como Emme, tiene un gran parecido con López. Mientras que Max, es la copia exacta de su padre Marc Anthony.

El clip finaliza con ambos cumpleañeros caminando de pequeñitos por un casino.