Jennifer López con pronunciadas transparencias en Los Globos de Oro 2026

La gala de los Globos de Oro 2026 celebradas el domingo 11 de enero en Los Ángeles, Estados Unido, fue un derroche de sensualidad. Una de las más llamativas fue la actriz, bailarina y cantante Jennifer López, quien llevó un ajustado vestido repleto de transparencias.

Pura sensualidad

La intérprete de “On the Floor”, llegó a la red carpet luciendo sensacional con el ajustado traje con el cual conquistó la mirada de todos.

La pieza es parte de una colección vintage de la casa de moda Jean-Louis Scherrer Haute Couture (2003), la cual costa de una malla nude con aplicaciones marrones y silueta en forma de sirena, que resaltó la buena figura que se gasta la estrella a sus 56 años.

Cabello recogido y maquillaje glam, dieron el toque perfecto a López, quien mostró con mucha actitud como le encanta mostrar la piel y que es la auténtica reina de las transparencias, en las ceremonias más importantes de Hollywood.

El abdomen, busto y piernas tonificadas quedaron al descubierto para los fotógrafos, que se dieron vida fotografiando a Jennifer, quien en la gala entregó el premio de Mejor Actor de Comedia a Timothée Chalamet.

Un equipo de lujo

Detrás del mágico y popular look que llevó Jennifer a la gala celebrada en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, tuvo un equipo de profesionales que la ayudaron en cada momento.

Destacando su maquillador Chris Appleton, y sus estilistas Mariel Haenn, Rob Zangardi y Hannah Margeson, quienes la asesaron en cada momento que para que luciera esplendida.

“Globos de Oro 2026 luciendo un vestido de archivo de Jean Louis Sherrer”, escribió la Diva del Bronx, en su perfil de Instagram.