Jennifer López quedó humillada en su paso por una reconocida tienda de marca

¡Imperdonable! Jennifer López vivió un bochornoso momento en Turquía cuando le fue negada la entrada a una tienda Chanel. Como perrito regañado Jlo dio vuelta atrás con su equipo para más nunca regresar a la boutique de la marca.

Como parte de su gira Up All Night: Live in 2025, ‘La Diva del Bronx’ está haciendo una breve parada en distintas ciudades del mundo, una de ellas Estambul, en donde ofreció su espectáculo, pero, para mala suerte de la cantante no vivió su mejor momento.

Un informante reveló que la artista estuvo de paseo por Istinye Park, uno de los centros comerciales más lujosos del país para visitar sus almacenes. Para esta salida, usó un conjunto color de rosa de shorts y camisa holgada y calzado dorado.

Negado el acceso a JLo

El portal Patronlardunyasi reseñó que la intérprete se detuvo en una tienda boutique de Chanel para hacer sus respectivas compras, sin embargo, el guardia de seguridad le negó el acceso a Jennifer López porque había muchas personas dentro.

"Okay, no problem” (Está bien, no hay problema), respondió serena para retirar y recorrer otros establecimientos de marca. De acuerdo a dicha fuente la tienda le ofreció posteriormente el acceso, pero ella declinó la invitación.

Tras lo sucedido ‘La Diva del Bronx’ derrochó dinero en firmas como Celine y Beymen, en donde habría gastado "decenas de miles de dólares".