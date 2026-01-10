Fan de Rosalía insinúa que la cantante tiene una relación sentimental con otra mujer

Suscríbete a nuestros canales

La cantante Rosalía, una de las artistas españolas más explosivas de la industria, no solo está en boca de todos por su música y su gira mundial, sino también por un episodio íntimo en Río de Janeiro que está desatando rumores de amor y estilo de vida fuera del escenario.

Un fan brasileño asegura haber sido testigo de lo que parecería ser una auténtica historia de amor entre Rosalía y la modelo francesa Loli Bahía durante su estancia en la icónica playa de Ipanema a finales de 2025, y las imágenes que circulan en redes no han hecho más que avivar las especulaciones.

Una escapada de Rosalía a Brasil que desató rumores

Rosalía viajó a Río de Janeiro para despedir el año con estilo y energía tras el lanzamiento de su álbum "LUX", que ha dominado las listas y los escenarios durante 2025.

La compañera de viaje no fue una amiga cualquiera, pues, se trató de Loli Bahía, una modelo de 23 años nacida en Lyon con raíces españolas y argelinas que ha captado la atención del mundo de la moda y, ahora, también del corazón de seguidores de la cantante.

Según relatos de un fan privilegiado que incluso se tomó un selfie con Rosalía, lo que vio entre ambas en la playa fue mucho más que una simple amistad. El testigo describe que “las dos vivían una auténtica historia de amor en la arena de Ipanema por la noche; fue maravilloso verlo”.

Estas palabras han hecho explotar las redes con teorías, opiniones y miles de reacciones de fans, las cuales se han repetido en ocasiones anteriores, pues, no es la primera vez que la cantante de "La Perla" desata especulaciones sobre su orientación sexual.

De paseo de la mano a miradas cómplices

Las imágenes que circulan muestran a Rosalía y Loli disfrutando de su tiempo libre entre caminatas por la costa, risas compartidas y gestos de complicidad que, según algunos medios, no se veían entre simples amistades.

Varias cuentas de fans han destacado momentos en los que se las ve tomadas de la mano caminando por las calles del Río o corriendo juntas hacia el mar, escenas que han sido interpretadas por muchos como evidencia de algo más profundo que una bonita amistad.

Lo curioso es que este viaje no fue el primero en el que ambas compartieron momentos. El vínculo ha sido observado desde reuniones en Madrid durante la promoción del álbum, hasta eventos en París, donde Rosalía y Loli disfrutaron de conciertos juntas y paseos nocturnos.

Ninguna de las involucradas han emitido declaraciones oficiales sobre el supuesto romance, pero la intensidad de los rumores ha llevado a muchos a preguntarse si estamos ante el próximo gran romance del espectáculo internacional.