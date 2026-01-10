¡Wao, Que carrera!: The Real Prince escribe su nombre en la Breeders’ Cup Mil G1, tras ganar el King’s Plate (G1)

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Kenilworth preparó tres competencias clasificatorias para la Breeders’ Cup, que pertenecen a la Breeders' Cup Challenge Series “Si ganas, estás dentro”. Este grupo de tres carreras lo encabezó el Cartier Paddock Stakes (G1) con triunfo para la yegua Wish List. Siguió el Cape Flying Championship (G1), donde Kingdundee se quedó con los honores.

La tanda clasificatoria fue la prueba central de la jornada, el King’s Plate (G1), que otorgó un cupo para la Breeders’ Cup Mile (G1), donde, en brillante demostración, The Real Prince se alzó con los honores.

El circuito de Kenilworth, que es el hipódromo más antiguo de Sudáfrica, fundado en 1881. Ubicado a las afueras de Ciudad del Cabo, es el circuito más importante del Cabo Occidental.

Breeders’ Cup: The Real Prince se ganó el puesto para la Breeders’ Cup Mile (G1)

The Real Prince, es un vástago de Gimmethegreenlight en la yagua Real Princess por Trippi, propiedad de Lady Christine Laidlaw, fue guiado magistralmente por el jockey Craig Zackey, quien quirúrgicamente se metió entre dos ejemplares a 400 metros de la meta.

The Real Prince, al tomar la punta y en un final no acto para cardiacos, mantuvo nariz de diferencia a su favor y así anotar su nombre en la Breeders’ Cup Mile (G1).

Breeders’ Cup: Pruebas clasificatorias de La Challenge Series

La Challenge Series consta de las mejores carreras de todo el mundo y otorga a cada ganador una entrada automática y gratuita al Campeonato Mundial Breeders' Cup.

“Si ganas, estás dentro” es la Breeders' Cup Challenge Series, donde los mejores purasangres del mundo compiten por un puesto gratuito en la parrilla de salida del Campeonato Mundial Breeders' Cup 2026, que se celebrará del 30 al 31 de octubre en Keeneland.

Como parte de los beneficios de la Serie Desafío, la Breeders' Cup cubrirá las cuotas de inscripción de los ganadores de todas las carreras de la Breeders' Cup Challenge Series para que participen en el Campeonato Mundial.

La Breeders' Cup también proporcionará viáticos a todos los participantes residentes fuera de Norteamérica para competir en el Campeonato Mundial. El ganador del Desafío deberá ser nominado al programa de la Breeders' Cup antes de la fecha límite de preinscripción del 19 de octubre de 2026 para recibir las recompensas.