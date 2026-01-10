Final de telenovela: Wish List en gallarda actuación pegada al riel se ganó un puesto directo a la Breeders’ Cup Filly & Mare Turf (G1)

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 10 se desarrolla tres pruebas clasificatorias a la Breeders’ Cup, que pertenecen “Si ganas, estás dentro” de la Breeders' Cup Challenge Series. Este grupo de tres carreras se disputa en el circuito de Kenilworth, que es el hipódromo más antiguo de Sudáfrica, fundado en 1881. Ubicado a las afueras de Ciudad del Cabo, y es el circuito más importante del Cabo Occidental.

Kenilworth, preparó el Cartier Paddock Stakes (G1), en la cual la yegua Wish List en gallarda actuación pegada al riel se quedó con los honores y se ganó un puesto directo a la Breeders’ Cup Filly & Mare Turf (G1).

Además de este evento, se corre el Cape Flying Championship (G1), donde el ganador se inscribe directo para la Breeders’ Cup Turf Sprint (G1). Finalmente, la prueba central de la jornada el King’s Plate (G1), que da un cupo para la Breeders’ Cup Mile (G1).

Breeders’ Cup: Wish List en final de leyenda se queda con los honores Cartier Paddock Stakes (G1)

Wish List, contó con la monta del jinete veterano Andrew Fortune, de 58 años, para definir la carrera en el Paddock Stakes (G1). Fortune montó con agudeza táctica a la potranca de tres años, aprovechando la oportunidad que se le presentó cuando esperó el momento oportuno, pegado al riel y sacar ventaja que sería determinante.

La llegada fue muy ajustada. Reet Petite la persiguió en segundo lugar, Rainbow Lorikeet se adjudicó el tercer puesto y Double Grand Slam, con Murphy a cuestas, tuvo que conformarse con el cuarto puesto.

Wish List, es una potra de 3 años hija de Legislate en Wind Chill por Silvano (Ger), nacida y criada en el Maine Chance Farms (Pty) Ltd, propiedad del Sr. JI Bloch y Nancy Hossack.

Breeders’ Cup Pruebas clasificatorias de La Challenge Series

La Challenge Series consta de las mejores carreras de todo el mundo y otorga a cada ganador una entrada automática y gratuita al Campeonato Mundial Breeders' Cup.

“Si ganas, estás dentro” es la Breeders' Cup Challenge Series, donde los mejores purasangres del mundo compiten por un puesto gratuito en la parrilla de salida del Campeonato Mundial Breeders' Cup 2026, que se celebrará del 30 al 31 de octubre en Keeneland.

Como parte de los beneficios de la Serie Desafío, la Breeders' Cup cubrirá las cuotas de inscripción de los ganadores de todas las carreras de la Breeders' Cup Challenge Series para que participen en el Campeonato Mundial. La Breeders' Cup también proporcionará viáticos a todos los participantes residentes fuera de Norteamérica para competir en el Campeonato Mundial. El ganador del Desafío deberá ser nominado al programa de la Breeders' Cup antes de la fecha límite de preinscripción del 19 de octubre de 2026 para recibir las recompensas.