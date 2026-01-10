Santa Anita: Magnificat del afamado Spendthrift Farm, divisa que busca su tercera victoria consecutiva en Las Flores Stakes G3

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Santa Anita Park, ubicado en Arcadia, California, tiene programado para este domingo una cartelera de diez competencias, que incluyo dos pruebas Stakes; Las Flores S. (G3) valorada en $100.000 y Las Cienegas S. (G3) por $100.000, en seos furlongs (1.200m) y seis y medio furlong (1.300m), respectivamente.

Luego de un aplazamiento de siete días de Las Flores Stakes G3, debido a la lluvia ha dado como resultado un campo expandido de siete yeguas que saldrán a correr este domingo en Santa Anita Park en Arcadia, California.

Santa Anita Park: Magnificat contra seis en Las Flores S. G3

La quinta carrera de la jornada dominical fue reservada para Las Flores Stakes G3, valorada por $100.000 en distancia de 1.200 metros en la cual siete yeguas maduras se darán cita en este evento de velocidad en pista de arena.

Magnificat, entrenada por Richard Mandella, es una potra de 4 años hija de Omaha Beach, que hará su debut este año para el propietario-criador Spendthrift Farm. En esta carrera buscará su tercera victoria de manera consecutiva en su cuarta presentación y sería la primera en pruebas clasificadas. Contará con la monta de Mirco Demuro.

Luego surgen Thermal, para el entrenador y copropietario John Sadler después de una llamativa victoria en allowance, tendrá la monta de Héctor Berrios. Después está Margarita Girl, que rompió su maiden en su última salida en agosto en Del Mar. El jockey Ricky Gonzalez montará a Margarita Girl por primera vez en lugar del lesionado Antonio Fresu.

Mawu regresa tras 12 meses de ausencia para Baffert y su propietario, Baoma Corp. Luego en calidad de batacazos esta Ooty con Juan Hernández, No Bad Beats con Emisael Jaramillo y Don’ttellourwives, con Diego Herrera.



Las Flores (G3) / 1.200 metros / $100.000 / 6:00 pm (vzla)