Mat Ishbia y su plan de un millón de dólares para rescatar el All-Star de la NBA

La NBA y el sindicato de jugadores (NBPA) ya han señalado que una recompensa de este tipo no se ajusta a la estructura de bonificaciones

Meridiano

Jueves, 26 de febrero de 2026 a las 12:15 am
Mat Ishbia y su plan de un millón de dólares para rescatar el All-Star de la NBA
Mat Ishbia, el dinámico propietario de los Phoenix Suns, no está dispuesto a que el Fin de Semana de las Estrellas de 2027 en el desierto sea un evento más del montón. Con el objetivo de devolverle el brillo a las competiciones del sábado, Ishbia ha lanzado una propuesta económica sin precedentes para tentar a las grandes figuras de la liga.

El incentivo del millón de dólares

La propuesta de Ishbia es simple, pero contundente: ofrece un millón de dólares en efectivo para los ganadores de los concursos de volcadas y de triples de 2027. Además, el plan contempla una donación adicional de otro millón de dólares destinada a una organización benéfica elegida por cada jugador victorioso.

"Consigamos a los mejores", declaró Ishbia este miércoles durante su participación en The Pat McAfee Show. "Hagámoslo increíble". Su intención es clara: eliminar la excusa del "riesgo vs. recompensa" que muchas superestrellas utilizan para declinar su participación en estos eventos.

Un obstáculo administrativo: la falta de consulta

Sin embargo, el ambicioso plan de Ishbia se topó rápidamente con la realidad burocrática de la NBA. Según informaron fuentes a Brian Windhorst de ESPN, el propietario de los Suns no consultó a la oficina de la liga antes de hacer pública su propuesta.

La NBA y el sindicato de jugadores (NBPA) ya han señalado que una recompensa en efectivo de este tipo, proveniente directamente de un propietario, no se ajusta a la estructura de bonificaciones establecida en el Convenio Colectivo (CBA). En una liga con reglas tan estrictas sobre el tope salarial y los beneficios adicionales, el gesto de Ishbia podría interpretarse como una violación a las normativas de compensación.

La crisis de identidad del concurso de volcadas

La urgencia de Ishbia por inyectar dinero en el evento responde a una realidad innegable: el concurso de volcadas ha perdido su poder de convocatoria. Aunque nombres de la talla de Zion Williamson o Jaylen Brown han coqueteado con la idea de participar, la competencia ha dependido recientemente de jugadores de la G-League o especialistas de rol para mantenerse a flote.

Para ponerlo en perspectiva, el triunfo de Blake Griffin en 2011 fue la última vez que un jugador que ya ostentaba el estatus de All-Star logró coronarse en el concurso de volcadas. Desde entonces, las máximas figuras de la liga (incluyendo a LeBron James en su momento o Giannis Antetokounmpo) han preferido observar desde la barrera por temor a lesiones o por el simple hecho de que el premio actual no compensa el esfuerzo.

Phoenix 2027: El escenario del cambio

Como anfitrión del All-Star 2027, Ishbia busca que Phoenix sea el epicentro de un renacimiento del espectáculo. Aunque su propuesta de los dos millones de dólares (sumando el premio y la caridad) enfrenta desafíos legales ante la liga, el mensaje es un claro desafío para el comisionado Adam Silver: si el formato actual no atrae a los mejores, quizá sea el momento de que el dinero hable.

