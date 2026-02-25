Kawhi Leonard podría mudarse de equipo por inesperado motivo

Suscríbete a nuestros canales

El panorama de la NBA enfrenta un posible terremoto institucional. Según fuentes cercanas a la liga y diversos reportes de analistas de primer nivel, la oficina del Comisionado Adam Silver está evaluando seriamente la invalidación del contrato de Kawhi Leonard con Los Ángeles Clippers.

Esta medida drástica surge como consecuencia de la investigación en curso sobre el denominado "Escándalo de Aspiration", que alega una presunta elusión del límite salarial (salary cap) por parte de la franquicia.

El origen de la controversia: El escándalo Aspiration

La investigación se centra en los vínculos financieros entre el propietario de los Clippers, Steve Ballmer, la empresa de servicios financieros sostenibles Aspiration y el propio Leonard.

Los reportes indican que Leonard habría recibido un contrato de patrocinio de aproximadamente 28 millones de dólares a través de una empresa vinculada a Aspiration, un acuerdo que ha sido catalogado por informantes como un contrato "fantasma" o de "no presentación" (no-show deal).

La gravedad del asunto radica en que este pago externo podría haber sido utilizado para compensar a Leonard fuera de los libros oficiales de la NBA, permitiendo a los Clippers mantener una nómina competitiva mientras otorgaban beneficios económicos adicionales a su estrella, lo cual viola directamente los protocolos de transparencia y el acuerdo de negociación colectiva (CBA).

Un agente libre inesperado

De concretarse la anulación del contrato, Kawhi Leonard se convertiría en agente libre de forma inmediata o al finalizar la presente temporada, dependiendo de la resolución final de la liga. Esta posibilidad ha desatado un "frenzy de interés" (interés frenético) entre las franquicias con mayor capacidad de mercado y ambiciones de campeonato.

Analistas de la industria señalan a tres destinos principales que ya estarían preparando sus ofertas ante este escenario sin precedentes:

Los Ángeles Lakers: El equipo rival de la ciudad, liderado por LeBron James, buscaría finalmente concretar la unión que se les escapó en 2019. Con flexibilidad salarial proyectada, los Lakers ven en Leonard la pieza definitiva para extender su ventana de campeonato. Golden State Warriors: En San Francisco, la gerencia busca un último movimiento agresivo para maximizar los años restantes de Stephen Curry. Leonard encajaría perfectamente en su sistema de juego defensivo y versátil. New York Knicks: Con el Madison Square Garden ansioso por una superestrella de calibre MVP, los Knicks estarían dispuestos a mover todas sus piezas para atraer a Kawhi a la Conferencia Este.

Aunque los Clippers han negado rotundamente cualquier irregularidad, alegando que las inversiones de Ballmer fueron independientes y legítimas, la NBA mantiene bajo lupa los documentos que sugieren que el contrato de patrocinio estaba condicionado a la permanencia de Leonard en el equipo.