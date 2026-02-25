Bad Bunny es pillado en una playa de Australia con quien sería su novia actual

Suscríbete a nuestros canales

El fenómeno global Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio encendió nuevamente la conversación sobre su vida sentimental tras las recientes apariciones junto a su expareja Gabriela Berlingeri y su presencia durante fechas clave de su gira mundial.

A raíz de su histórico show en el Super Bowl 2026 y un viaje a Brasil y Australia juntos, han circulado cada vez más señales que alimentan la idea de que la pareja podría estar retomando su romance, aunque ninguno de los dos lo ha confirmado oficialmente.

Día de playa de Bad Bunny y Gabriela

Bad Bunny y Gabriela llegaron juntos a Sídney, Australia, para continuar con la gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, marcando la primera vez que el astro boricua pisa suelo australiano para ofrecer dos conciertos en el Engie Stadium los días 28 de febrero y 1 de marzo.

Su arribo fue captado en el aeropuerto con un estilo relajado, generando aún más atención mediática tanto por sus próximos shows como por la compañía de Gabriela, lo que alborotó el avispero entre sus seguidores.

Antes de los conciertos, la pareja aprovechó parte del tiempo libre para disfrutar de un relajante día de playa en Tamarama, uno de los rincones costeros más bellos cerca de Sídney.

Las imágenes y videos que circulan muestran a Gabriela luciendo un traje de baño junto a Bad Bunny disfrutando del sol y el mar australianos, sin la molestia de nadie y, seguramente, fortaleciendo el vínculo que ya tenían desde hace años.

¿Reconciliación en marcha?

La presencia de Gabriela Berlingeri en eventos de alto perfil junto a Bad Bunny no ha pasado desapercibida entre sus seguidores. Desde su asistencia al histórico Super Bowl 2026 hasta las escenas captadas en Argentina y Australia, la cercanía entre ambos ha sido constante.

Muchos medios han señalado que estas apariciones públicas pueden indicar una reconciliación sentimental, especialmente porque Berlingeri ha acompañado al puertorriqueño en fechas importantes de su calendario artístico.

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri compartieron una relación sentimental que comenzó en 2017, cuando ambos eran jóvenes y su carrera artística estaba despegando. Tras varios años juntos, se separaron en 2022 sin mayores polémicas, aunque siguieron manteniendo una amistad pública.