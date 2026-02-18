Bad Bunny protagonizará su primera película, escrita por Residente

Suscríbete a nuestros canales

Bad Bunny ya ha experimentado su faceta como actor en papeles secundarios, pero está vez dará un salto a la gran pantalla siendo el personaje protagónico en la película “Porto Rico”, dirigida por su compatriota puertorriqueño, Residente.

Esta arriesgada propuesta cinematográfica fue anunciada a través de un comunicado de la productora 1868 Studios, y contará con un guion escrito por el intérprete de “Atrévete” en conjunto con Alexander Dinelaris, reconocido por ser guionista en films como “The Revenant” y “Birdman”.

A la producción se le unirá el famoso actor español Javier Bardem, recordado por ser parte de “Biutiful” y la saga “Dune”. Además, Viggo Mortensen, protagonista de la trilogía de “The Lord of The Rings” también fue anunciado, así como Edward Norton, figura “A Complete Unknown”.

¿Qué se espera de “Porto Rico”?

Aunque se desconoce cuándo iniciarán las grabaciones y posible fecha de estreno, el comunicado señala que esta nueva película hablará de la historia y los orígenes de Puerto Rico. Tener a Bad Bunny como protagonista en el peak de su carrera apunta a su internacionalización y proyección en todo el mundo.

Residente definió a la cinta como “una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia se merece”. También se refirió a la producción como un “western caribeño” inspirada en “eventos reales”.

El boricua agregó que desde hace años comenzó a escribir la historia, y resaltó no estar buscando a los mejores actores para ella, sino personas que le duelan el país.

“Yo no estoy buscando a un actor, estoy buscando a alguien que le duela Puerto Rico tanto como a mí y que se enorgullezca tanto como yo cuando cantan nuestro himno verdadero”, puntualizó.