Lele Pons y Guaynaa en planes para darle un hermanito a Eloísa

En julio de 2025, Lele Pons y Guaynaa le dieron la bienvenida a Eloísa, su primera hija. A siete meses del nacimiento la creadora de contenido afirmó que quiere un segundo bebé.

Hace pocos días la pareja decidió presentar a la recién nacida a todos sus seguidores causando sensación por su rostro y ojos azules penetrante. Desde su llegada, la pareja mantuvo en secreto la verdadera identidad de la bebé.

Ambos se han mostrado felices a través de sus redes sociales posteando cómo ha sido su dinámica familiar desde el pasado 26 de julio cuando Eloísa llegó a sus vidas.

Lele Pons quiere expandir la familia

Ante la pregunta insistente de varios medios de comunicación sobre sus deseos de convertirse en madre por segunda vez, Lele Pons respondió de manera positiva, según reseñó ¡Hola!.

"Sí, porque soy una hija única”, afirmó. Al parecer la conversación sobre ampliar la familia está sobre la mesa, sin embargo, es muy pronto para la llegada de otra cigüeña.

"Yo sí quiero que mi hija tenga un hermano o una hermana, lo que venga. Pero en el futuro", aseguró la feliz mamá.

Hija de Lele y Guaynaa causa sensación

La publicación que ya alcanzó más de tres millones de me gusta, muestra a Lele Pons y Guaynaa sosteniendo a Eloísa en sus brazos con una pose familiar. Además, agregó una postal de la pequeña con un primer plano de su rostro que causó la revolución en Instagram.

La niña cautivó a los internautas con sus ojos azules intensos, tez clara, cabello rubio y una mirada curiosa ante el mundo. Los elogios a los padres no cesaron en los comentarios, quedando anudados por belleza de Eloísa.

Varios famosos se sumaron a la ola de comentarios para felicitar a los famosos; entre ellos destacan: Sebastián Rulli, Olga Tañón, Marko, Viviana Gibelli, Sheynnis Palacios y más. "Dile hola a Eloísa", fue la descripción con la cual Lele y Guaynaa acompañaron el post.