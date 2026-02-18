Paris Hilton se volverá a casar con el padre de sus hijos: Así fue la pedida de mano

Suscríbete a nuestros canales

El martes 17 de febrero fue un día de gran celebración para la socialité estadounidense Paris Hilton. No solo festejó por todo lo alto su cumpleaños número 45, sino también el hermoso anillo de compromiso que le otorgó su pareja Carter Reum.

Tras cinco años de casados y dos hijos en común, Phoenix Barron y London, la pareja volverá al altar para dar el “Sí, acepto”, en una ceremonia que seguramente tendrá la presencia de familiares y amigos cercanos.

Pedida de mano

A través de Instagram la guapa rubia posteó un carrusel de imágenes del mágico momento. Fue en sus vacaciones por Turks and Caicos, que Carter le dio el hermoso anillo para oficializar el compromiso que los volverá a unir ante Dios.

Paris que es una celebridad en todo el mundo casi desde que nació, estaba radiante con un traje en color blanco, teniendo alrededor un hermoso atardecer, arena cristalina, rosas blancas y velas, que hicieron el momento como de cuento de hadas.

El hombre se arrodilló para entregar la sortija a la empresaria y cantante, quien tenía una sonrisa de oreja a oreja.

“Cinco años después... Y todavía hace que mi corazón salte un latido. mi pareja para siempre me volvió a proponer matrimonio y yo dije SÍ una vez más”, escribió.

La feliz noticia despertó aplausos en testigos, amigos y seguidores de la figura pública, por verla tan feliz.

Primera boda de Hilton

La rubia cuyos hijos son nacidos por gestación subrogada, ha presentado tres compromisos fallidos.

Aunque ambos se casaron en noviembre del año 2021, el empresario y la socialité quieren volver a unirse bajo la presencia de sus dos pequeños de 3 y 2 años respectivamente.