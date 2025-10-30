Paris Hilton homenajea a Britney Spears en un seductor traje rojo

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de Halloween inició con un homenaje de París Hilton a la leyenda del pop Britney Spears al recrear el seductor atuendo de látex rojo que la 'Princesa del Pop' usó en el videoclip de su éxito del año 2000, “Oops… I Did It Again”.

La empresaria compartió con sus seguidores en Instagram una serie de fotografías y un video en los que luce idéntica a la cantante. Para hacerlo más realista replicó el escenario del video original, posando sobre un paisaje que simula la superficie marciana.

Sin embargo, Paris no estuvo sola en su homenaje, su esposo, Carter Reum, se unió al caracterizar al astronauta que aparece en el icónico audiovisual.

Un homenaje con enfoque promocional

Además de celebrar la amistad y el pop, Hilton aprovechó la sesión fotográfica para promocionar su nueva marca de perfume. Demostrando su agudeza empresarial, la empresaria fusionó el glamour de Halloween con la estrategia de marketing para sus productos.

Esta no es la primera vez que Paris Hilton elige a Britney Spears como su musa de Halloween. Demostrando que "los íconos apoyan a los íconos", como ella misma ha expresado, Paris ya había rendido tributo a su amiga en Halloween de 2023.

Para aquel entonces la rubia vistió el icónico atuendo del vídeo de “Toxic”, el look de azafata usado por la leyenda musical. Un llamativo conjunto azul, escote pronunciado y gorrito a juego.