Tras años de traumas: Britney Spears revela que padece difícil enfermedad

En los últimos años el comportamiento de la cantante estadounidense Britney Spears ha llamado la atención de sus seguidores e internautas por su conducta, muchos indicando que se trataría de una enfermedad. Pues sí, la intérprete de “Toxic”, ha revelado su lado más sensible, agradeciendo aún estar vive de la delicada situación.

¿Qué tiene la estrella?

A través de las redes la guapa rubia de 43 años compartió con sus millones de seguidores que padece una enfermedad llamada daño cerebral, una lesión que según internet puede darse por un golpe, impacto o sacudida fuerte de la cabeza, afectando gravemente al cerebro.

Una confesión muy valiente para la madre de dos pequeños llamados Sean y Jayden, que demuestra una perspectiva diferente de la conductora extraña que ha tenido la artista en los últimos años, con videos bailando de manera desenfrenada en ropa interior en la sala de su residencia.

“Siento que me quitaron las alas y me ocurrió daño cerebral hace tiempo, cien por ciento. Por supuesto, ya he dejado atrás ese periodo difícil de mi vida y me siento afortunada de estar viva”, escribió en una publicación de Instagram.

Britney asegura que fue lastimada

En este sentido, Britney conocida como “La princesa del pop”, comentó que vivió un duro confinamiento de cuatro meses que terminó de lastimar su cuerpo y lógica, que la llevaron a vivir momentos de terror.

“La conciencia en mi cuerpo como uno fueron asesinadas y destruidas al cien por ciento”, comentó en el mensaje despertando mensajes de fuerza y mucho amor de sus seguidores, que la quieren y respetan por la impecable carrera musical que tuvo hace muchos años.

Britney también notificó que el bailar han sido muy importante para mantenerse activa y en la recuperación física, del confinamiento que marcó negativamente su vida. Además, aclaró, que la revelación de su enfermedad no fue escrita en su popular libro autobiográfico llamado “La mujer en mi”.

Las declaraciones se dan en medio de conflictos entre la compositora y su expareja y padre de sus hijos, Kevin Federline, quien en un libro revela los malos momentos que pasó al lado de ella.