Britney Spears aparece con vendas tras sufrir un accidente ¿Qué le pasó?

Nuevamente la cantante Britney Spears acapara los principales titulares y esta vez se debe a una aparatosa caída que sufrió dentro de una casa amiga que ha encendido todas las alarmas en su entorno íntimo y mediático.

La artista, de 43 años, no dudó en compartir imágenes del incidente a través de sus redes sociales, mostrando vendas que revelan la gravedad del tropiezo.

La caída de Britney Spears

El accidente ocurrió en unas escaleras del domicilio de una amiga, según confesó ella misma en un video publicado en Instagram. “Psss, me caí por las escaleras en la casa de mi amiga… fue horrible”, dijo.

En el material audiovisual, se le ve exhibiendo vendas tanto en la rodilla derecha como en las manos, mientras niega saber si el hueso está roto: “Ahora se me sale a veces, no estoy segura si está rota, pero por ahora está encajada. ¡Gracias Dios!”.

Su expresión, sin embargo, deja entrever que el susto fue real y que el dolor acechó. En este sentido, los mensajes de preocupación en redes sociales no se hicieron esperar y, como es habitual, los internautas resaltaron los problemas de salud mental de la ‘Princesa del Pop’.

Britney habla de sus hijos y el apoyo recibido

En la publicación, la intérprete de “Womanizer” no se limitó a hablar solo de su accidente, sino también aprovechó para abrir su alma y hablar de sus dos hijos Sean y Jayden. “Mis chicos tuvieron que irse y volver a Maui”.

Agregó: “Así es como me expreso y rezo a través del arte. Padre nuestro que estás en el cielo. No busco preocupación ni lástima, solo quiero ser una buena mujer y mejorar y tengo un apoyo maravilloso, ¡así que tengan un día brillante!”.