LaLiga: Athletic Club 0 vs 1 Real Madrid | Golazo de Kylian Mbappé (En vivo)

Xabi Alonso y el Real Madrid tendrán una prueba de fuego en San Mamés al medirse al Athletic Club. La "Casa Blanca" no llega en un buen momento y necesita de una victoria que le permita salir de la mala racha y reencontrarse con los tres puntos.

El cuerpo técnico merengue decidió salir con la siguiente alineación: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Éder Militao, Álvaro Carreras, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Jude Bellingham, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé.