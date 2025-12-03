Fútbol Internacional

LaLiga: Athletic Club 0 vs 1 Real Madrid | Golazo de Kylian Mbappé (En vivo)

Los "merengues" llegan en una racha negativa y Xabi Alonso se encuentra en la cuerda floja

Por

Meridiano

Miércoles, 03 de diciembre de 2025 a las 01:27 pm

Xabi Alonso y el Real Madrid tendrán una prueba de fuego en San Mamés al medirse al Athletic Club. La "Casa Blanca" no llega en un buen momento y necesita de una victoria que le permita salir de la mala racha y reencontrarse con los tres puntos.

El cuerpo técnico merengue decidió salir con la siguiente alineación: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Éder Militao, Álvaro Carreras, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Jude Bellingham, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé.

Miércoles 03 de Diciembre de 2025
Fútbol