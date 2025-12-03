La rumba se encenderá en el Poliedro con "Salsa bajo la cúpula III"

Suscríbete a nuestros canales

El sábado 6 de diciembre, los melómanos capitalinos prometen abarrotar las instalaciones de El Poliedro de Caracas, donde a partir de las ocho de la noche se encenderá la rumba con uno de los espectáculos musicales del año como es “Salsa bajo la cúpula III”, cuyo cartel estará integrado por reconocidas figuras y agrupaciones del género.

Un concierto por todo lo alto

Efectivamente, el óvalo de la Rinconada reunirá en la misma tarima a grandes exponentes del ritmo latino como lo son Pupy Santiago, Willie González, Pedro Brull y Pedro Arroyo, acompañados de la orquesta Puerto Rican Power. Todos prometen ofrecer un poderoso espectáculo, cuyo anuncio ha despertado no solo el entusiasmo, sino, también, enormes expectativas.

"Salsa Bajo la Cúpula III" es una puesta en escena de alto nivel, sonido de primera línea, orquesta en vivo y un diseño visual que acompañará un repertorio cuidadosamente curado para recorrer los grandes himnos de la salsa romántica y la salsa brava. Será una noche de coro colectivo y cadencia caribeña, con arreglos fieles a las versiones originales que marcaron generaciones. Una noche mágica y cargada de mucho swing.

El público caraqueño podrá deleitarse con éxitos tan difundidos como “No podrás escapar de mí”, “Pequeñas cosas”, “Enamorado de ti”, “15 años”, “Déjame”, “Lo que un día fue no será”, “Por alguien como tú”, entre otros tantos temas listos que harán vibrar de emoción a todos los asistentes.

Bala la cúpula

La propuesta artística de "Salsa Bajo la Cúpula III" busca enaltecer el legado de una era dorada de la música latina, combinando una puesta en escena de alto nivel con una ingeniería de sonido precisa y un repertorio cuidadosamente seleccionado.

Será una producción de primera línea con orquesta en vivo, visuales y una atmósfera que llenará cada rincón del icónico recinto de espectáculos. Spartans Producciones, empresa realizadora del evento, ha dispuesto una logística integral, pensada en el disfrute y la seguridad del público, con zonas definidas para distintos tipos de experiencia, desde los fans más fieles del bolero-salsa hasta quienes buscan bailar sin pausa toda la noche.

A ello se suma el impacto de escuchar, en un mismo escenario, las voces y estilos que han hecho grande a la salsa. Desde el romance de Willie González, la elegancia de Pupy Santiago, la melodía inconfundible de Pedro Arroyo, la fuerza interpretativa de Pedro Brull y el sello incomparable de Puerto Rican Power.

Las entradas están a la venta en TicketShopVe.com

