Crece expectativas por "Salsa bajo la Cúpula III"

Grandes expectativas dentro de los melómanos capitalinos, ha despertado lo que se perfila como uno de los espectáculos más importantes del cierre de año, como lo es “Salsa bajo la cúpula III”, que tendrá lugar el próximo 6 de diciembre en el Poliedro de Caracas.

Celebración bajo la Cúpula

El esperado evento contará con un cartel artístico bastante atractivo, integrado por populares exponentes del género como lo son Willie González, Pupy Santiago, Pedro Brull y Pedro Arroyo, acompañados por la icónica orquesta Puerto Rican Power, en su reencuentro con el público venezolano.

Juntos, prometen un entusiasta recorrido musical que abarca tanto la salsa romántica como la salsa brava, manteniendo una coherencia entre la nostalgia de clásicos que han marcado generaciones y la energía contemporánea que impulsa la actualidad sonora.

“Salsa bajo la cúpula III” brindará una cuidada selección de temas que recorrerán facetas románticas y callejeras de la salsa. Todo ello con una puesta en escena de alto nivel, sonido de primera línea y una orquesta en vivo que garantiza un espectáculo de calidad premium. La experiencia se desarrollará bajo una producción pensada para enaltecer el legado de una era dorada de la música latina, sin perder de vista la modernidad que caracteriza a la escena actual. Se espera un diseño visual inmersivo, arreglos fieles a las versiones clásicas y una atmósfera que invite a revivir la historia del ritmo en la voz de los populares intérpretes que saldrán a escena.

Nuevamente, El Poliedro de Caracas se convertirá en la casa grande de la salsa, donde la acústica de la cúpula, la mística del domo y la energía del público caraqueño confluyen para convertir la noche en una experiencia compartida de talento, emoción y baile.

Reencuentro de artistas

Entre los temas que resonarán durante la velada figuran éxitos como “No podrás escapar de mí”, “Pequeñas cosas”, “Enamorado de ti”, “15 años”, “Déjame” y “Por alguien como tú”, entre otros. Estas canciones, interpretadas por Willie González, Pupy Santiago, Pedro Arroyo y Pedro Brull, con el acompañamiento de Puerto Rican Power, prometen corear a todo pulmón a público y artistas en un momento de comunión musical que pocas veces se repite en la escena local.

“Salsa bajo la cúpula III” es organizado por Spartans Producciones que ha diseñado un espectáculo con una producción de primera línea que combina orquesta en vivo, sonido de excelencia y un diseño visual que acompaña un repertorio cuidadosamente curado para recorrer los grandes himnos de la salsa romántica y la salsa brava. Las entradas se encuentran a la venta a través de la plataforma de TicketShopVe.com.