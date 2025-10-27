Shakira regresa a Cali y prende la fiesta con el Grupo Niche ¡Pura salsa!

Suscríbete a nuestros canales

La “reina del pop latino” volvió a sentirse en casa. Shakira hizo vibrar a la ciudad de Cali el pasado sábado 25 de octubre de 2025 con un espectáculo que quedará grabado en la memoria de miles, marcando su regreso a la capital vallecaucana después de casi dos décadas de ausencia.

El escenario fue nada menos que el emblemático Estadio Pascual Guerrero, en Cali, el cual recibió a Shakira luego de 19 años sin que la artista ofreciera un concierto en esta ciudad.

La energía se sintió desde antes de iniciar, gracias a los miles de fanáticos que llegaron con camisetas personalizadas, pelucas metálicas y una emoción que se filtraba por cada pasillo del recinto.

El junte de Shakira con el Grupo Niche

Durante el show, la intérprete combinó sus éxitos clásicos con nuevas propuestas de su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", y en un momento cumbre, protagonizó una colaboración especial con el Grupo Niche que hizo explotar los aplausos.

Por dos noches consecutivas, la artista invitó a la agrupación salsera al escenario para interpretar juntos el clásico “Sin Sentimiento”, un himno de la salsa colombiana. En ese instante, el público se puso de pie, coreando cada verso y abrazando esa mezcla potente de géneros.

La banda, con más de cuarenta años de trayectoria, abrió el concierto con sus éxitos: “Mi Valle del Cauca”, “Cali Pachanguero” y “Gotas de Lluvia”, generando un puente perfecto entre la identidad caleña y la estrella barranquillera.

Felicidad y agradecimiento

Para el Grupo Niche, colaborar con Shakira fue un “honor” y una forma de mezclar la salsa con el pop internacional en un evento de alto impacto.

“Dos noches de gozadera en Las Mujeres Ya no Lloran World Tour junto a @shakira ¡Fiesta y rumba en la Sucursal del Cielo! Levanta la mano si tu también gozaste junto a nosotros”, escribieron en Instagram.

Por su parte, la colombiana también celebró este junte: “Y con lo salsera que soy, cómo me gocé desde “la capital mundial de la salsa” cantar con el @gruponicheoficial".