Así suena “Hips Don’t Lie” de Shakira con Ed Sheeran y Beéle

La cantante colombiana Shakira llegó con todo en este 2025 y para conmemorar los 30 años de su álbum “Pies Descalzos” y los 20 años de “Fijación Oral”, la artista decidió dar un giro creativo a su repertorio.

Entre las joyas que ha reversionado destaca “Hips Don’t Lie”, que ahora renace en una versión inédita junto al británico Ed Sheeran y al artista urbano Beéle, como parte del proyecto “Spotify Anniversaries” donde la artista rescata clásicos y relata historias detrás de sus canciones.

Shakira, Ed Sheeran y Beéle: una inesperada colaboración

Lo llamativo de esta unión es que reúne tres mundos. Shakira, icono latino; Ed Sheeran, figura global del pop-acústico; y Beéle, representando el pulso urbano latino actual. Este lanzamiento no es solo un remix más, sino parte del festejo por el gran momento que vive ‘Shaki’ actualmente.

Y es que, la barranquillera celebra los aniversarios de sus álbumes y el éxito de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran Tour”, reinterpretando temas como “Pies Descalzos”, “Día de enero” y “La Pared”.

Al incluir a Sheeran, la ex de Piqué apuesta por conquistar nuevamente el mercado angloparlante; al incorporar a Beéle, reafirma su conexión con los ritmos latinos urbanos. Es un puente entre generaciones, géneros y mercados.

El éxito en las plataformas digitales

El EP completo que incluye esta colaboración ya está disponible en Spotify dentro del capítulo dedicado a Shakira en “Spotify Anniversaries”.

La expectativa es que no se trate solo de voces invitadas, sino de una reinterpretación donde la base rítmica, los arreglos o incluso la estructura podrían haber sido renovados para dar frescura a un himno global como “Hips Don’t Lie”.

Por parte de la estrella pop, este tipo de proyectos también funcionan como una reafirmación artística, pues, tras décadas de trayectoria, demuestra que está dispuesta a reinventarse, colaborar y conectar con nuevas audiencias sin perder su esencia.