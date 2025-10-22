MLB: Dodgers anuncian primeros brazos para la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, confirmó que Blake Snell será el abridor del Juego 1 de la Serie Mundial este viernes en el Rogers Centre de Toronto. El zurdo de 32 años llega en un momento estelar: ha registrado una impresionante efectividad de 0.86 en 21 innings lanzados durante la postemporada, con 28 ponches y apenas cinco boletos.

Snell, dos veces ganador del premio Cy Young, fue dominante en el primer juego de la Serie de Campeonato ante los Cerveceros, donde lanzó ocho entradas sin permitir carreras y apenas un hit. Su rendimiento lo convirtió en el primer lanzador de los Dodgers en completar ocho episodios con una sola base alcanzada en playoffs.

Yamamoto tomará el mando en el Juego 2

Para el segundo encuentro, programado el sábado por la noche también en Toronto, Yoshinobu Yamamoto será el encargado de subir al montículo. El japonés viene de lanzar un juego completo de tres hits ante Milwaukee, convirtiéndose en el primer pitcher de los Dodgers en lograr esa hazaña en postemporada desde 2004.

Yamamoto ha sido una revelación en su primer año en Grandes Ligas, y su consistencia ha sido clave en el camino de Los Ángeles hacia la Serie Mundial. Su capacidad para controlar el ritmo del juego y mantener la presión sobre los bateadores rivales lo convierte en una amenaza seria para la ofensiva de los Azulejos.

Una rotación que busca repetir la fórmula del éxito

Roberts indicó que la rotación será la misma que usaron en la Serie de Campeonato, lo que sugiere que Tyler Glasnow y Shohei Ohtani podrían encargarse de los Juegos 3 y 4 en el Dodger Stadium. Con Snell y Yamamoto al frente, los Dodgers apuestan por la continuidad y el dominio desde el montículo para tomar ventaja en territorio canadiense.

Por su parte, los Azulejos de Toronto aún no han anunciado quién será su primer lanzador para el Juego 1. Pero el derecho Kevin Gausman podría ser el seleccionado de iniciar la serie en casa.