MLB: ¿Cuándo y dónde iniciará la Serie Mundial 2025?

Siete intensos y emocionantes juegos le costaron a los Azulejos de Toronto para avanzar a la Serie Mundial, una instancia donde los esperan desde hace varios días los Dodgers de Los Ángeles. Y es que la temporada 2025 de la MLB se resumirá en esos dos contrincantes, los cuales apelarán por sus mejores armas para quedarse con el campeonato.

Durante la noche de este lunes, el conjunto canadiense vino de atrás para imponerse en el Juego 7 de la Serie de Campeonato a los Marineros de Seattle. El héroe de dicho compromiso fue George Springer, quien disparó un jonrón de tres carreras en la parte baja del séptimo inning para concretar la remontada de los suyos.

Por su parte, los actuales monarcas de la MLB no tuvieron tantos inconvenientes en su camino, y luego de cuatro compromisos barrieron a los Cerveceros de Milwaukee. En este caso particular, Shohei Ohtani fue la figura al lanzar seis entradas en blanco y, además, conectar tres vuelacercas para llevar a los Dodgers a la Serie Mundial.

La Serie Mundial inicia en Toronto

Los Azulejos de Toronto (94-68) tendrán la oportunidad de abrir la Serie Mundial en el Rogers Centre, esto debido a que cerraron la ronda regular con mejor balance en comparación con los Dodgers de Los Ángeles (93-69).

La primera cita de esta imperdible serie será este próximo viernes 24 de octubre en territorio canadiense, mismo escenario donde se realizará el segundo careo el sábado 25. Cabe agregar que la Serie Mundial se mudará al Dodger Stadium a partir del lunes 27.