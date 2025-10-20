MLB: La actuación histórica de Ohtani que nació con un cambio de rutina

Suscríbete a nuestros canales

Tras un inicio de postemporada que sembró dudas en el mundo del béisbol, la superestrella de los Dodgers, Shohei Ohtani, ha reescrito su propia narrativa y la historia del deporte con una actuación individual sin precedentes que ha sellado el boleto de Los Ángeles a la Serie Mundial. El motor de esta explosión: un cambio crucial en su rutina justo cuando más lo necesitaba el equipo.

Ohtani venía de siete juegos de playoffs en los que parecía una sombra de sí mismo. Con apenas dos hits en 25 turnos al bate y 12 ponches, el debate sobre el desgaste físico de su rol de doble función y la sincronización de su swing era el tema del mundo deportivo. Sin embargo, justo antes del Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) contra los Brewers, tomó la decisión de modificar algo en su preparación.

El resultado de ese ajuste se manifestó de manera rotunda e inmediata. Tras abrir el Juego 3 con un triple que anunció su regreso, Ohtani llegó al decisivo Juego 4 con una notoria comodidad en el swing. Lo que sucedió a continuación fue una de las exhibiciones más asombrosas en la historia de los playoffs.

En la victoria que completó la barrida de los Dodgers ante Milwaukee, Shohei Ohtani se convirtió en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en combinar tres cuadrangulares y al menos diez ponches en un mismo encuentro. Dominó desde el montículo durante seis entradas sin permitir carreras, luciendo brillante con una blanqueada que se extendió hasta la séptima entrada, y en la caja de bateo, desató todo su poder:

Abrió la ofensiva de los Dodgers con el primer jonrón inicial de un lanzador en la historia de postemporada (y temporada regular), un batazo de 446 pies que aterrizó en las gradas del jardín derecho.

Conectó un gigantesco jonrón de 146 metros en la cuarta entrada.

Coronó su noche histórica con un tercer cuadrangular de 136 metros en el séptimo inning.

La actuación de Ohtani, impulsó a los Dodgers a la Serie Mundial, apenas dos días después de su punto más bajo en la postemporada. Tal fue el impacto de su gesta que, al abandonar el montículo en la séptima entrada, fue despedido con una ovación que hizo vibrar el estadio. Freddie Freeman, MVP de la Serie Mundial anterior, resumió el sentir general al declarar: "Absolutamente increíble. En el escenario más grande, sale y hace algo así. Probablemente será recordado como el juego de Shohei Ohtani".