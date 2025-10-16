Alarma en los Dodgers: Ohtani, con solo dos hits, entrena extra por primera vez

Suscríbete a nuestros canales

El fenómeno japonés de Grandes Ligas, Shohei Ohtani, atraviesa un bache ofensivo en la postemporada. Este jueves, por primera vez desde que se unió a los Dodgers, realizó una sesión extra de práctica de bateo. Este hecho podría ser un indicio de la urgencia de su situación actual en los playoffs.

Aunque los Dodgers han seguido arrasando, la mala racha de Ohtani con el bate persiste. No obstante, hablando antes de la práctica del miércoles, Ohtani negó que su desempeño como jugador de dos vías en la postemporada (bateador y lanzador) haya afectado su rendimiento ofensivo.

El Desempeño de Ohtani en Postemporada

Desde la Serie de Comodines, Ohtani ha conectado solo dos hits en 25 turnos al bate, con 12 ponches. Su sencillo productor en la séptima entrada del segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (martes) rompió una racha de 15 turnos sin conectar imparables, la segunda más larga de su carrera.

“No creo necesariamente que el pitcheo haya afectado mi rendimiento como bateador”, dijo Ohtani a través de su intérprete. “En cuanto al pitcheo, siempre que controle lo que puedo controlar, me siento bastante bien obteniendo resultados. En cuanto al bateo, la postura, la mecánica, es algo que hago; es un trabajo en constante progreso. No lo creo necesariamente [que le haya afectado]. Es difícil decirlo”.

De las 40 apariciones al plato de Ohtani en estos playoffs, 22 han sido contra lanzadores zurdos. Se ha embasado solo tres veces ante ellos. “Creo que estratégicamente tiene sentido que me pongan muchos lanzadores zurdos”, comentó. “Estoy realmente concentrado en conseguir turnos al bat de mejor calidad. Creo que, en ese sentido, es en lo que siempre estaré trabajando”.

El Rol Bidireccional

En su primera campaña como Dodger, Ohtani inauguró el club 50/50 y tuvo un impacto ofensivo igual de significativo al regresar a lanzar en 2025, con un promedio de bateo de .282/.392/.622, 55 jonrones y 20 bases robadas. Un cuarto MVP en cinco años parece ser un hecho.

Sin embargo, en los 14 días en que también lanzó, su promedio de bateo bajó ligeramente a .222/.323/.556. Al preguntársele si necesita reaclimatarse a un rol de lanzador y bateador (bidireccional), Ohtani volvió a mostrarse dubitativo.

“Sé que podría parecer que repito lo mismo”, dijo. “Pero no creo que haya afectado mucho. Siento que pude tener una temporada bastante buena ofensivamente, con turnos al bat de calidad. Es difícil decirlo. Pero sí, la misma respuesta que antes”.