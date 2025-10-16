MLB: Anthony Santander no va más en la postemporada

Suscríbete a nuestros canales

Los Azulejos de Toronto han sufrido una baja sensible en su alineación de postemporada: el jardinero venezolano Anthony Santander fue retirado oficialmente del roster de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) debido a una inflamación en la columna lumbar. La decisión, aprobada por MLB tras evaluación médica, lo deja fuera del resto de la serie ante los Marineros de Seattle y lo inhabilita para una posible participación en la Serie Mundial.

La lesión de espalda que marcó su octubre

Santander, de 30 años, venía lidiando con molestias en la espalda desde el inicio de los playoffs. Fue descartado de la alineación en el Juego 2 por rigidez lumbar y, aunque jugó en el Juego 3, terminó con dolor. El cuerpo técnico, encabezado por el mánager John Schneider, decidió no arriesgar más su salud y solicitó el reemplazo ante la MLB, que exige aprobación médica para cualquier cambio por lesión en postemporada.

Joey Loperfido toma el relevo en el jardín

En lugar de Santander, el joven jardinero Joey Loperfido fue activado para el resto de la serie. Loperfido, conocido por su versatilidad defensiva y velocidad en las bases. Su inclusión busca mantener la profundidad del outfield y aportar energía fresca al lineup canadiense.

Santander se despide de una temporada marcada por las lesiones

La campaña 2025 ha sido complicada para Santander, quien ya había perdido gran parte del verano por una inflamación en el hombro izquierdo. En los playoffs, su producción fue limitada: apenas conectó tres hits en 15 turnos, sin extrabases. Su salida representa un golpe duro para Toronto, que lucha por alcanzar su primera Serie Mundial desde 1993.

Reglas estrictas de la MLB en postemporada

Según las normas de la liga, un jugador reemplazado por lesión durante una serie no puede reincorporarse en la siguiente ronda. Por lo tanto, Santander no podrá jugar la Serie Mundial, incluso si los Azulejos logran avanzar.