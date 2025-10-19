Resultados de la LVBP en la jornada de este sábado

Suscríbete a nuestros canales

El primer fin de semana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional comenzó de manera muy entretenida y por lo tanto, es importante conocer cómo quedaron los resultados en. Las distintas plazas.

La principal característica de esta jornada fue que estuvo cargada de encuentros sumamente apretados, incluso tres terminaron con diferencia mínima y dos se fueron a entradas extras.

Leones se estrena con triunfo en el Monumental:

En su primer encuentro como local en el estadio Monumental Simón Bolívar, los Leones del Caracas derrotaron por la mínima 2-3 a Caribes de Anzoátegui, para dejar su récord en dos triunfos y una derrota.

Cardenales suma su segundo lauro consecutivo:

Después de empezar la campaña con dos derrotas, los Cardenales de Lara parecen haber enderezado el rumbo, luego de conseguir este sábado su segunda victoria consecutiva superando 3-6 a Tiburones de La Guaira.

Águilas dejó en el terreno a Magallanes:

Por su parte, las Águilas del Zulia dejaron a los Navegantes del Magallanes en el terreno con marcador final de 6-7 luego de 11 entradas jugadas en Maracaibo. Los "Turcos" siguen sin conocer la victoria.

Tigres está indetenible:

Los Tigres de Aragua alcanzaron su cuarto triunfo de la zafra, luego de imponerse a Bravos de Margarita 2-1 en un gran duelo, donde ninguna novena pudo sumar carreras en los nueve innings reglamentarios.