LVBP

Alguacil: "Nos hemos caracterizado por ser los Yankees de Nueva York" aquí en Venezuela

Alguacil: "Nos hemos caracterizado por ser los Yankees de Nueva York" aquí en Venezuela
Por

Stefano Malavé Macri
Sabado, 18 de octubre de 2025 a las 07:25 pm

El manager de los Leones del Caracas habla sobre el inicio de una nueva temporada

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas disputan su primer choque en la capital venezolana en la presente campaña al disputar su serie frente a Caribes de Anzoátegui en el Estadio Monumental de Caracas 'Simón Bolívar' de La Rinconada.

NOTAS RELACIONADAS

Previo a este encuentro, el manager capitalino José Alguacil ofreció declaraciones en rueda de prensa de cara a este arranque de esta nueva temporada en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, donde acumula un récord de un triunfo y un revés.

Sobre las piezas que se incorporan

"Hay un grupo de muchachos jóvenes que se comprometen, esperemos que estén con nosotros", expresa el estratega con respecto a la importación y aquellas piezas que se irán incorporando al equipo a lo largo de la campaña.

Aun así, manifestó que habrá varios importados que no se sumarán a la novena melenuda, aun cuando estos habían confirmado su participación en la pelota venezolana: "Los jugadores llegaron hasta Curazao y se devolvieron".

Nuevo rol de Torres

Del mismo modo, afirma que el motivo por el cual José Marcos Torres ha sido el abridor del juego de este sábado se debe a que se le busca probar en este rol: "En ese proceso de evaluación, vimos que trabajó como abridor en México".

La historia de Leones

También hizo alusión a la historia de los Leones del Caracas como el equipo más ganador del beisbol nacional: "Nos hemos caracterizado por ser los Yankees de Nueva York (en Venezuela)", haciendo la comparativa con el equipo norteamericano.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo Gulfstream Park LVBP
Sabado 18 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol