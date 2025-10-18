Alguacil: "Nos hemos caracterizado por ser los Yankees de Nueva York" aquí en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas disputan su primer choque en la capital venezolana en la presente campaña al disputar su serie frente a Caribes de Anzoátegui en el Estadio Monumental de Caracas 'Simón Bolívar' de La Rinconada.

Previo a este encuentro, el manager capitalino José Alguacil ofreció declaraciones en rueda de prensa de cara a este arranque de esta nueva temporada en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, donde acumula un récord de un triunfo y un revés.

Sobre las piezas que se incorporan

"Hay un grupo de muchachos jóvenes que se comprometen, esperemos que estén con nosotros", expresa el estratega con respecto a la importación y aquellas piezas que se irán incorporando al equipo a lo largo de la campaña.

Aun así, manifestó que habrá varios importados que no se sumarán a la novena melenuda, aun cuando estos habían confirmado su participación en la pelota venezolana: "Los jugadores llegaron hasta Curazao y se devolvieron".

Nuevo rol de Torres

Del mismo modo, afirma que el motivo por el cual José Marcos Torres ha sido el abridor del juego de este sábado se debe a que se le busca probar en este rol: "En ese proceso de evaluación, vimos que trabajó como abridor en México".

La historia de Leones

También hizo alusión a la historia de los Leones del Caracas como el equipo más ganador del beisbol nacional: "Nos hemos caracterizado por ser los Yankees de Nueva York (en Venezuela)", haciendo la comparativa con el equipo norteamericano.