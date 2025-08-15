¿Eugenio Suárez, Salvador Pérez y Gleyber Torres con Leones del Caracas? Esto dijo José Alguacil (+Exclusiva)

Suscríbete a nuestros canales

Hay muchas expectativas sobre lo que pueda hacer Leones del Caracas en la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), donde volverá a contar con José Alguacil como manager.

El objetivo para el elenco capitalino es borrar lo hecho en la campaña previa, donde resultó eliminado en la primera ronda del certamen, quedándose afuera del Round Robin, tan solo dos años después de salir campeón, imponiéndose en la gran final a Tiburones de La Guaira.

Eugenio Suárez, Gleyber y Salvador Pérez podrían jugar en la LVBP 2025-26

A eso aspira José Alguacil para la venidera LVBP, donde también podría contar en sus filas con estrellas de la talla de Eugenio Suárez, Salvador Perez y Gleyber Torres, todos ellos figuras en las Grandes Ligas.

En unas declaraciones exclusivas que otorgó a Meridiano Online, el estratega del elenco melenudo habló sobre esta posibilidad.

"Con el clásico Mundial hace que nuestros peloteros muestren un mayor interés en participar en nuestro béisbol Venezolano. Cosa que siempre ha sido parte de sus planes de vestir la camisa de nuestro equipo. También hay que saber que estos tres peloteros vienen de tener temporadas brillantes jugando a diario. Eso pudiera cambiar sus planes. Ojo siempre han mostrado un interés de participar. Estos 3 peloteros que mencionas pudieran estar en los play off", comentó.

Experiencias recientes con Leones del Caracas

En cuanto a Eugenio Suárez, ha tenido en 2025 estelar, con 37 cuadrangulares conectados. Sin embargo, es muy posible verlo con la camiseta de Leones del Caracas, ya que en la LVBP 2024-25 participó en 15 compromisos, con ocho bambinazos y seis dobletes, mostrando un promedio al bate de .345.

Otro que vive un momento estelar es Gleyber Torres, que tras salir de Yankees de Nueva York se ha establecido en unos inspirados Tigres de Detroit, aunque su desempeño en la LVBP ha sido limitado, con 11 juegos en la 2022-23. En tanto que Salvador Pérez mostró su interés de vestir los colores caraquistas previo a participar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.