LVBP: Juan Cristóbal Coronil asume la gerencia de Leones del Caracas con visión empresarial (+Exclusiva)

Suscríbete a nuestros canales

Juan Cristóbal Coronil, nuevo gerente general de los Leones del Caracas para la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), ha dejado claro que su rol no es el de un exjugador, sino el de un empresario con profundo conocimiento del beisbol y una trayectoria sólida en el ámbito deportivo. “Conozco de béisbol desde niño. Pero ante cualquier duda, no, no soy jugador ni de AAA ni tampoco de Grandes Ligas. Soy un gerente y empresario. Fanático eso sí”, afirmó Coronil en sus primeras declaraciones oficiales al diario Meridiano.

Su nombramiento marca una nueva etapa para el equipo capitalino, donde la gerencia busca fortalecer la estructura interna y elevar el nivel competitivo de la organización. Coronil enfatizó que su responsabilidad va más allá del terreno de juego: “Como tal tengo la inmensa responsabilidad de poner un equipo a valer para beneficio de los fanáticos, trabajadores, sus accionistas y el país. Un equipo como Leones del Caracas no es solo lo que se ve en el campo de juego o en las cámaras. Para que eso se dé, hay por detrás todo un andamiaje de hombres y mujeres, en distintas áreas llevando a cabo diferentes procesos como toda empresa o estructura social”, afirmó.

“Un equipo como Leones del Caracas es una empresa con un propósito muy claro y es dar victorias a través del mejor espectáculo deportivo que agregue valor a sus accionistas y demás partes interesadas. Es mi responsabilidad que toda la cadena de valor del equipo funcione para conquistar esas victorias y agregar ese valor”, puntualizó el nuevo jefe capitalino.

Por último, Coronil agregó la importancia de que cada pieza dentro de la organización esté enfocada en el área que le corresponde, para que todos los involucrados aporten su experiencia y conocimientos en pro de las victorias del equipo: “Zapatero a sus zapatos. Jugadores a jugar y gerentes a gerenciar”.

De Empresas Polar a la LVBP: una trayectoria con peso

Entre 2001 y 2010, Coronil trabajó como abogado en Empresas Polar, liderando el área de Derecho Deportivo. Durante ese período, gestionó aspectos comerciales relacionados con patrocinio, derechos de imagen y vínculos con equipos de fútbol, baloncesto y beisbol, incluyendo la LVBP. Esta experiencia le permitió conocer a fondo la dinámica interna de las organizaciones deportivas venezolanas.

“Eso me permitió por años conocer desde dentro la gestión deportiva”, señaló, destacando que su enfoque como gerente será garantizar que toda la cadena de valor del equipo funcione para lograr victorias y generar valor para los accionistas, trabajadores y fanáticos.

Leones del Caracas como empresa

Coronil ve a los Leones del Caracas como una empresa con un propósito claro: ofrecer el mejor espectáculo deportivo y conquistar triunfos. “Los Leones significan para mí, el rugido de todo aquel que quiere ganar. Es un honor para mí poderles servir”, expresó con emoción.