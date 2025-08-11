LVBP: Tigres de Aragua refuerzan su pitcheo con este importado

Suscríbete a nuestros canales

Una parte importante en la conformación de cada uno de los equipos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional son los importados, situación con la que los Tigres de Aragua ya han comenzado a trabajar.

Este lunes, la novena bengalí anunció oficialmente la incorporación del lanzador derecho Andrew Schultz para la temporada 2025-2026 del beisbol profesional venezolano como parte de su grupo de importados.

El estadounidense de 28 años de edad destaca por su poderosa recta que alcanza velocidades cercanas a las 100 millas por hora y su alta capacidad para acumular ponches. El relevista cuenta con experiencia en el sistema de Ligas Menores de los Phillies de Filadelfia, donde lanzó durante cinco campañas en las filiales Doble A y Triple A.

Durante la presente campaña, reforzó a los Rieleros de Aguascalientes en la Liga Mexicana de Béisbol, trabajando 9.1 entradas en las que ha recetado 14 ponches y registra una efectividad de 4.82 puntos.

Primera experiencia invernal

A lo largo de su trayectoria en el béisbol organizado, acumula 150.1 innings lanzados, 192 ponches y apenas 12 cuadrangulares permitidos. Su adición a Tigres de Aragua será su primera experiencia en el beisbol invernal.

La gerencia aragüeña confía en que su llegada aporte mayor solidez y profundidad al cuerpo de relevistas, una pieza clave para competir en una zafra que promete ser exigente y de alto nivel.