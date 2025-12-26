LVBP: Jadher Areinamo busca un milagro para coronarse campeón bate

Suscríbete a nuestros canales

Fin de semana de definiciones en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Este día viernes 26 de diciembre, se llevará a cabo una de las jornadas más importantes de la zafra, en la que se empezará a aclarar el panorama de la postemporada, y también empezarán a haber certezas sobre varios galardones individuales que se otorgan en el campeonato.

Uno de esos importantes galardones que todavía no está definido es el título de campeón bate de la temporada. A falta de dos jornadas, Gorkys Hernández lidera la carrera, con promedio de .380, seguido muy de cerca por Ildemaro Vargas, quien batea para .372. Además, un poco más rezagado, está un toletero que, aun sin jugar, tiene opciones de lograr el título: Jadher Areinamo.

Jadher Areinamo y sus opciones de ser campeón bate

A pesar de que ya son aproximadamente tres semanas sin ver acción, Jadher Areinamo tiene opciones reales de ser campeón bate de la temporada 2025/26. Eso sí, para que ocurra, tendrá que suceder un auténtico milagro, ya que las opciones dependen de un desplome importante de Gorkys Hernández en los últimos dos compromisos.

Areinamo dejó promedio de .364 en su participación con Tiburones. En el escenario más realista, para que su promedio baje de esos .364 puntos de Jadher, Gorkys Hernández tendría que irse sin hits en 10 turnos, lo que favorecería al novato de Tiburones. En el caso de Ildemaro Vargas, el escenario es más optimista, ya que tiene casi 50 turnos menos que Gorkys, y su promedio es mucho más volátil.

En general, las opciones de que Jadher Areinamo culmine la campaña siendo campeón bate son reducidas, sin embargo, el llegar con posibilidades de ser campeón bate al último fin de semana de la temporada, a pesar de tantos compromisos sin jugar, habla de lo extraordinario que fue su nivel.