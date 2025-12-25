LVBP: Jackson Chourio demuestra por qué es la joya de las Águilas

Suscríbete a nuestros canales

Hay jugadores que parecen jugar un deporte distinto al resto, y lo que hizo Jackson Chourio la noche de este jueves en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) entra en esa categoría. En una exhibición que rozó lo irreal, la joven estrella de las Águilas del Zulia cargó con el equipo para vencer 5-3 a Caribes de Anzoátegui.

Si el béisbol fuera un videojuego, la actuación de Chourio habría sido catalogada como un "truco" o una "trampa". El jardinero no solo fue la bujía ofensiva; fue el incendio completo.

El factor Chourio: 5 de 5

Desde el primer turno, Chourio dejó claro que los lanzadores de la "Tribu" no tenían respuestas para su bate. Su línea final parece sacada de una liga infantil por su dominio absoluto:

Turnos: 5

Hits: 5 (Juego perfecto con el madero)

Carreras Remolcadas: 4

Carreras Anotadas: 2

El batazo de la noche: Jonrón solitario en la 8va entrada.

El momento de la verdad

El encuentro llegó al octavo episodio con un empate tenso que amenazaba con extenderse a entradas extras. Sin embargo, Chourio, que ya acumulaba cuatro imparables en el juego, se paró en el plato con la confianza de quien sabe que el destino del partido depende de él.

Con un swing explosivo, conectó un cuadrangular que rompió la igualdad y desató la locura en las tribunas. No fue solo un hit más; fue la sentencia para un equipo de Caribes que vio cómo un solo hombre les arrebataba la posibilidad del triunfo.

La frase que recorre las redes sociales y las gradas del estadio es una sola: Chourio está fuera de lote. Su madurez en el plato, su velocidad y su capacidad para dar el batazo oportuno confirman por qué es considerado uno de los talentos más brillantes del béisbol mundial.

Con esta victoria, las Águilas del Zulia no solo suman un juego ganado, sino que envían un mensaje al resto de la liga: mientras el número 11 esté en la alineación, las reglas del juego parecen ser diferentes para los rapaces.