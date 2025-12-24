LVBP: Águilas se apoyan en Jackson Chourio para derrotar a Caribes y quedar a un paso de la clasificación

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este martes en la LVBP solo tuvo un juego, y fue el reprogramado que tenían pendiente Águilas del Zulia y Caribes de Anzoátegui. Al final, el Luis Aparicio "El Grande" presenció una importante victoria de los rapaces por 5 a 3 que les permite acercarse con firmeza al Round Robin.

Jackson Chourio fue el hombre clave de Águilas

Las acciones en Maracaibo comenzaron con total dominio del elenco de casa. En la primera entrada, Isaías Tejeda rompió el cero en la pizarra luego de conectar un sencillo al jardín derecho y así remolcar a Jackson Chourio.

Justamente, el grandeliga de los Cerveceros de Milwaukee vivió una noche perfecta al irse de 5-5 y ser el hombre clave de las Águilas. Y es que tanto en el segundo como en el cuarto capítulo hizo gala de su poder ofensivo e impulsó dos rayitas con sencillos.

Sin embargo, la Tribu tuvo capacidad de reacción y en un abrir y cerrar de ojos igualó la pizarra. En el quinto, Antonio Piñero apareció con un doble productor, mientras que Herlis Rodríguez lo llevó hasta el home con un hit. Ya en el octavo, Jesús Sucre pegó un oportuno sencillo que puso el 3 a 3 en aquel entonces.

Pero con dicho panorama, Jackson Chourio consumió su quinto turno al bate en la baja del octavo, y con un compañero en base desapareció la pelota por el jardín izquierdo con su primer vuelacercas de la presente temporada para así dictar sentencia.

De esta manera, Águilas del Zulia (28-26) se adueña en solitario del tercer lugar de la tabla y queda a ley de una victoria para asegurar su pase directo al Round Robin. Por su parte, Caribes de Anzoátegui (27-27) está en la obligación de ganar un juego para no complicarse en la clasificación.