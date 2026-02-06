Los jinetes que sustituirán a Junior Alvarado este viernes en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo Gulfstream Park vivirá más emociones hípicas este viernes 6 de febrero con una jornada de diez carreras. Esta programación forma parte del Championship Meet 2025-2026, la temporada más importante en el óvalo de Hallandale Beach.

Por segundo día consecutivo, el jockey venezolano Junior Alvarado no verá acción. Según informó su agente el pasado jueves, el fusta regresará este sábado 7 de febrero por precaución, debido a los puntos de sutura que tiene en una de sus rodillas.

Ante esta situación, tras publicarse la lista oficial de cambios y retiros, se confirmó que de los cuatro compromisos firmados por Alvarado para esta tarde, dos ya cuentan con jinetes sustitutos y un tercero ha sido retirado.

Solo el ejemplar Man With the Money, competidor en la segunda prueba, aparece todavía asignado a Alvarado, aunque se espera que el cambio de monta se anuncie en las próximas horas.

Cambios de monta para el viernes

De acuerdo con la información oficial emitida por Gulfstream Park, estos son los sustitutos de Junior Alvarado:

6ta carrera: Macanga (3) – Nuevo jinete: Edgard Zayas

7ma carrera: Alluring Beauty (6) – Nuevo jinete: Mario Gutiérrez

Próximos compromisos

Para la jornada sabatina, Alvarado tiene firmados siete compromisos, destacando a Le Amazonia en el Ladie’s Turf Sprint ($125,000), la carrera central del día. Por otra parte, para el domingo tiene ocho purasangres asignados, de los cuales tres participarán en eventos de Maiden Special Weight.