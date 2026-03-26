Vinotinto calienta para el primer duelo de la FIFA Series

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Por: Luis Alfonso L. Meza / @aluismeza

La Vinotinto dirigida por Oswaldo Vizcarrondo ya se encuentra en el corazón de Asia Central, reunida y con la mira puesta en esta doble fecha que se le avecina como parte del torneo FIFA Series 2026 organizada por el máximo ente del fútbol mundial.

Dichos compromisos se llevarán a cabo los días 27 y 30 de marzo en Uzbekistán. El primero de estos será ante Trinidad y Tobago, mientras que el último será frente al conjunto uzbeko, que aprovechará su condición de local para hacerse fuerte con su afición.

Venezuela quedó fuera del repechaje de cara a la Copa del Mundo tras caer el pasado 9 de septiembre ante su similar de Colombia 3-6 en el Monumental de Maturín. La Vinotinto necesitaba una victoria ese día si quería quedar dentro de la zona de repesca. Pero su derrota dio un giro de 360 grados.

Tras haber perdido, quedó de octava con 18 puntos y favoreció a Bolivia, quien, en esa oportunidad, se quedó con el puesto del repechaje tras lograr vencer a Brasil 1-0 y situarse en el séptimo lugar. Venezuela no irá al Mundial, pero sí disputará el FIFA Series.

¿Qué es el FIFA Series y cómo se juega?

Como muy bien lo dice su nombre, es un torneo organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) que se disputará del 27 al 31 de marzo con el objetivo de brindarle continuidad a todas aquellas selecciones que no tienen mucho roce internacional.

La iniciativa pasa por ayudar al desarrollo futbolístico global y que los equipos de las distintas confederaciones puedan enfrentarse durante el parón de selecciones.

La edición de 2026 contará con 50 selecciones nacionales. 12 asociaciones miembros de la FIFA escogen la serie, y Ruanda será la sede de dos grupos. La serie se divide en grupos de 4 selecciones y se juega en una sola sede, en donde cada equipo disputa 2 partidos.

Venezuela está en la serie de Uzbekistán, en donde se encuentran además Trinidad y Tobago junto a Gabón y el país anfitrión.

Los de Vizcarrondo, desde su llegada al país asiático, ya han realizado 2 entrenamientos previos a su primer duelo en este torneo.

El “Patrón” ha dejado en claro que quiere hacer las cosas bien en su gestión y que desea poner al combinado nacional en el puesto que se merece.

El duelo ante el conjunto trinitense está programado para las 6:00 am (hora de Venezuela) y se disputará en el Estadio Paxtakor Markaziy en la ciudad de Taskent, este viernes.