¿Vizcarrondo logrará que las figuras de club finalmente brillen con la Vinotinto?

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El inicio del ciclo de Oswaldo Vizcarrondo al frente de la selección absoluta de Venezuela no solo trae una nueva pizarra táctica, sino una interrogante que ha perseguido al aficionado criollo durante años.

Con la llegada de un seleccionador que personificó como pocos el carácter y la entrega en cancha, el mensaje es que el talento ya no es suficiente.

Para esta fecha FIFA de marzo 2026, la lupa está puesta sobre cinco nombres clave que deben dar el salto de "promesas" a "realidades" cuando visten la camiseta de la Vinotinto.

¿La camiseta nacional pesa?

La disparidad entre el rendimiento en sus ligas y su impacto en la eliminatoria es el gran rompecabezas que Vizcarrondo debe resolver. Entre los casos más llamativos aparecen:

David Martínez

En Estados Unidos ha tenido un arranque de temporada muy positivo. Sin embargo, en las pocas ocasiones que ha vestido la camiseta en la absoluta, su nivel es otro, por lo que, el reto es que tenga la misma libertad que en los Angeles FC para demostrar su talento.

Cristian Cásseres Jr.

Se ha consolidado como un motor en el fútbol francés, dictando tiempos y ritmos. Sin embargo, la selección aún aguarda que dé ese paso al frente para tomar las riendas del mediocampo con la autoridad y el despliegue que su roce europeo le permite.

Alejandro Marqués

Su nombre en la selección ha estado más ligado a incovenientes con Fernando "Bocha" Batista. Ahora, en esta nueva etapa, deberá demostrar que puede asentarse como el "9" de relevo que el equipo necesita.

Nahuel Ferraresi

Parte como el líder en la zaga para este proceso de recontrucción. Vizcarrondo necesita que vuelva a ser ese muro infranqueable en el fondo para darle solidez al nuevo ciclo.

Jefferson Savarino

Pese a la polémica reciente por su ausencia de último minuto, el desafío para el cuerpo técnico sigue siendo encontrar su lugar ideal en el esquema para que su capacidad creativa sea determinante y no intermitente.

En este 2026, se acabó el tiempo de las promesas. La FIFA Series es el escenario ideal para que estos jugadores demuestren que el nivel que exhiben cada fin de semana en el exterior también puede estar al servicio del sueño mundialista.