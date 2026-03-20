Adidas presenta nueva camiseta de visitante de la Vinotinto

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Este viernes 20 de marzo, Adidas ha lanzado las nuevas equipaciones oficiales de visitante para todas las federaciones asociadas, incluida la esperada camiseta de visitante de la selección nacional de Venezuela.

Esta nueva equipación no solo busca ofrecer un alto rendimiento, sino también rendir homenaje a la rica historia de la Vinotinto y celebrar la identidad y el orgullo del fútbol venezolano. La camiseta, con una elegante tonalidad blanca, está diseñada con la mejor tecnología para asegurar que los jugadores puedan rendir al más alto nivel incluso en los momentos más exigentes.

La gama completa de equipaciones está pensada para el rendimiento, utilizando la tecnología avanzada de Adidas para apoyar a los atletas en situaciones de máxima presión. La marca se asegura de que cada prenda no solo tenga un diseño atractivo, sino que también ofrezca comodidad, flexibilidad y resistencia.

Vinotinto tendrá nueva piel de visitante

Uno de los elementos más destacados de la nueva camiseta visitante es su escudo, que presenta la palabra "VENEZUELA" en mayúsculas sobre el pecho izquierdo. Este diseño rinde homenaje al emblema utilizado por la Federación Venezolana de Fútbol entre 1961 y 1967, lo que crea una conexión entre la historia del fútbol venezolano y su presente.

Los detalles dorados en los puños y la numeración le dan un toque de elegancia y refinamiento a la prenda, mientras que en la nuca se puede leer la inscripción “LA VINOTINTO”, un homenaje a la pasión y el orgullo que representan a la selección nacional. La camiseta estará disponible en tiendas Adidas seleccionadas y distribuidores oficiales en los próximos días, y se informará a los aficionados a través de los canales oficiales de la Federación Venezolana de Fútbol.