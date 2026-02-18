Edson Tortolero hace soñar al Carabobo FC en la Copa Libertadores

Suscríbete a nuestros canales

El Carabobo FC hizo valer su localía este miércoles 17 de febrero al derrotar 1-0 a Huachipato de Chile por el partido de ida de la Fase 2 de la Conmebol Libertadores. Las claves de la victoria en el estadio Polideportivo Misael Delgado por parte del conjunto de la ciudad de Valencia fueron alta intensidad física y orden táctico.

Tortolero marcó la diferencia para el Carabobo

Desde el pitazo inicial, el equipo granate buscó el arco rival. La insistencia rindió frutos en el minuto 35, cuando una combinación ofensiva terminó en los pies de Edson Tortolero, quien con un certero remate de pierna izquierda batió al guardameta Rodrigo Odriozola tras recibir un pase de Eric Ramírez.

Resistencia con diez hombres

La segunda mitad fue una prueba de fuego para la zaga venezolana. Huachipato adelantó líneas y obligó a lucirse al portero Lucas Bruera, quien detuvo varios remates peligrosos de Cañete y Altamirano. El drama aumentó en la recta final cuando Juan Pérez vio su segunda tarjeta amarilla al minuto 85, dejando al Carabobo en inferioridad numérica para afrontar los seis minutos de reposición añadidos por el colegiado.

A sellar el boleto en territorio hostil

Con este resultado, Carabobo FC viajará con la mínima ventaja a la ciudad de Talcahuano para sellar su boleto a la Fase 3 de la Libertadores; el partido de vuelta que se disputará el día 24 de febrero a las 6:00 pm hora de Caracas. El jueves 19 del mes en curso el otro equipo venezolano en carrera, el Deportivo Táchira se medirá de local ante Tolima.