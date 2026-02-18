Miércoles de Ceniza: ¿Qué significado tiene el símbolo de la cruz en la frente? (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Una vez al año, es común ver a las personas con una pequeña marca de polvo en forma de cruz en su frente pero ¿de qué se trata?, esta tradición hace alusión al Miércoles de Ceniza, una ceremonia cristiana que marca el inicio de la Cuaresma.

El tiempo de espera para la Resurrección de Jesús, es propicio para que las personas realicen ayuno y penitencias. Además, en este día suelen asistir a la solemne misa para que los sacerdotes dibujen el símbolo de la cruz, producto de las cenizas obtenidas de las palmas del Domingo de Ramos del año anterior.

De acuerdo al calendario lunar, la celebración litúrgica cae justamente seis semanas y media previas a la Pascua, momento en el que los cristianos festejan que el Mesías resucitó.

¿Qué significa la cruz en la frente?

El origen de la Cuaresma se remonta al año 325, cuando se asemejaba a la preparación para los bautizos. Actualmente, evoca el recorrido de Jesús por el desierto, luego de ser bautizado y continuar con su misión evangelizadora.

Hoy en día, los devotos aprovechan el momento de introspección para arrepentirse por las faltas cometidas y renovar su espíritu cristiano.

Este día, los diferentes Templos y Santuarios tienen prevista varias eucaristías en el transcurso de la mañana y tarde, con la finalidad de que recibir a los feligreses durante la preparación para la Semana Santa.

Como parte de las penitencias, las personas suelen eliminar la ingesta de alcohol y el consumo de carnes rojas, especialmente los días viernes. Además, es común la práctica del ayuno.

Cabe destacar que, tienen como finalidad la renovación cristiana, la depuración del cuerpo y la superación personal.

Cómo vivir la Cuaresma