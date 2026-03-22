Semana Santa: Tradiciones que se mantienen vigentes

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La Semana Santa en Venezuela trasciende la mera designación de días feriados, erigiéndose como un período de profunda significación religiosa y cultural. A lo largo y ancho del territorio nacional, se despliega un rico tapiz de tradiciones que brindan a los feligreses la oportunidad de conmemorar con fervor la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Jesucristo.

Cuándo es Semana Santa

La Semana Santa en 2026 se celebrará entre el 29 de marzo (Domingo de Ramos) y el 5 de abril (Domingo de Resurrección). Los días feriados principales serán el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril), configurando un fin de semana largo a principios de abril.

El Viacrucis: Reafirmando la pasión de Cristo

Una de las tradiciones más emblemáticas que palpitan con fuerza en cada rincón de Venezuela durante la Semana Santa es el Viacrucis. En numerosas localidades, esta representación del camino de Jesús hacia el Calvario cobra vida de manera conmovedora. Actores locales, imbuidos de un profundo respeto, se entregan a la tarea de revivir los momentos cruciales de este doloroso recorrido, permitiendo a los espectadores conectar de forma visceral con el sacrificio de Cristo.

Procesiones: Caminos de fe y penitencia

Las procesiones constituyen otro pilar fundamental de la Semana Santa venezolana. Entre ellas, destaca con especial devoción el recorrido de la venerada imagen del Nazareno de San Pablo. Miles de fieles, muchos de ellos ataviados con vestimentas moradas en señal de penitencia y recogimiento, acompañan la imagen en su tránsito por las calles. En el corazón de Caracas, la tradicional visita a los siete templos se inicia en la majestuosa Basílica de Santa Teresa y Santa Ana, hogar del Nazareno, marcando el inicio de un recorrido espiritual por diferentes iglesias de la ciudad.

Domingo de Ramos en Caracas: La bendición de la Palma de Chacao

La capital venezolana también alberga una tradición particularmente significativa durante el Domingo de Ramos. Tras una laboriosa incursión en las alturas del Ávila, los palmeros de Chacao descienden portando las palmas benditas que serán distribuidas entre los feligreses durante la misa. Este acto, cargado de simbolismo, marca el inicio de la Semana Santa con la conmemoración de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.

Gastronomía de cuaresma: Un acto de sacrificio y sabor

La devoción durante la Semana Mayor también se manifiesta en las costumbres culinarias de los venezolanos. Tradicionalmente, los feligreses se abstienen de consumir carnes rojas, especialmente durante el Viernes Santo. Esta práctica, arraigada en las enseñanzas de la Iglesia Católica, se estableció como un acto de "sacrificio" o penitencia, recordando que antiguamente la carne roja era considerada un alimento de lujo.

Dulces tradicionales: El sabor de la Semana Santa

La Semana Santa en Venezuela, al igual que en otras naciones caribeñas como Colombia, también se endulza con la preparación de postres típicos a base de frutas y granos, a menudo denominados "potajes". Entre las delicias tradicionales que engalanan las mesas venezolanas durante estos días se encuentran el cremoso arroz con coco, el dulce y cristalino dulce de lechosa, el suave majarete a base de maíz, la refrescante delicada de parchita, el aromático dulce de mango, los tentadores besitos de coco y los crujientes buñuelos de yuca. Estos sabores únicos forman parte integral de la experiencia cultural y gastronómica de la Semana Santa en el país.

La Quema de Judas: Un ritual de expiación

Finalmente, otra tradición arraigada en la Semana Santa venezolana es la Quema de Judas. Este acto simbólico, que generalmente se lleva a cabo el Domingo de Resurrección, representa el castigo al apóstol que traicionó a Jesús. Un muñeco que personifica a Judas Iscariote es confeccionado y posteriormente quemado, en medio de celebraciones y expresiones de júbilo por la resurrección de Cristo.