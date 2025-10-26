¿Cuándo volverá a jugar la Vinotinto Femenina en la Liga de Naciones?

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Femenina está lista para afrontar su segundo compromiso en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina 2025-2026, torneo que a su vez sirve como la fase de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2027 que se celebrará en Brasil.

Tras un debut con sabor agridulce, donde las dirigidas por Ricardo Belli empataron 0-0 ante Chile, la selección nacional buscará sumar sus primeros tres puntos frente a Paraguay en la Jornada 2.

El compromiso está pautado para el próximo martes 28 de octubre a las 7:00 PM (hora de Venezuela), en el Estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.

Revancha y búsqueda de eficacia

El empate sin goles en el estreno evidenció una notable solidez defensiva, pero también dejó al descubierto la asignatura pendiente del equipo: la falta de efectividad en el ataque. A pesar de generar oportunidades claras, el gol se le escapó a la Vinotinto, costándoles la posibilidad de asegurar una victoria en casa.

Ahora, en condición de visitante, la escuadra venezolana intentará mejorar su puntería y plasmar en el marcador el buen juego colectivo mostrado en gran parte del primer encuentro.

Una victoria ante la selección paraguaya es fundamental para reencauzar el camino en estas exigentes eliminatorias y empezar a perfilarse entre los equipos que lucharán por los cupos mundialistas.

La importancia de Deyna Castellanos

Para este encuentro, será crucial la actuación de figuras referentes como Deyna Castellanos. Como una de las principales líderes y jugadora de élite en el ataque, la 'Reina' debe asumir un rol protagónico para romper la barrera defensiva de Paraguay.

La experiencia y liderazgo de la mediocampista venezolana son vitales no solo en la generación ofensiva, sino también para inyectar confianza y motivación al resto del plantel en un partido de alta presión fuera de casa.

La afición criolla estará atenta para apoyar a sus jugadoras en esta crucial segunda fecha, con la esperanza de celebrar el primer triunfo en la nueva era de la selección femenina.